Fonte : motorinolimits

(Di sabato 12 ottobre 2019) DS, campione in carica nel Campionato ABB FIA di Formula E, hato la livrea della monoposto per la stagione 2019/2020, la sesta del campionato elettrico. Il look sportivo della famosa livrea nera e oro si arricchisce con un motivo che ricorda i suoi colori e il suo simbolo, presente con eleganza in diversi … L'articolo DSla DS E-MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

lulopdotcom : #automotive #racing #abbformulae #dsvirginracing #etensefe20 DS TECHEETAH presenta la DS E-TENSE FE20 per il Campio… -