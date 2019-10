Che cos’è la “catacresi” | un genere di abuso linguistico a cui ricorriamo tutti

Esiste anChe un burnout delle relazioni : ecco cos’è : Ne avete abbastanza degli appuntamentiVi sentite emotivamente esausteRicordate solo il male delle vostre relazioni passateVi sentite ciniche o pessimiste riguardo all'amoreI consigli per superare il burnoutDatevi il tempo per dare un senso alla vostra relazione precedenteDatevi tempo con eventuali potenziali partnerPermettetevi di non essere interessateColtivate altri interessiIl termine “burnout” significa stanchezza, diminuzione della ...

Celebrity Hunted : il cast - Che cos’è - come funziona e quando inizia : Celebrity Hunted: il cast, che cos’è, come funziona e quando inizia Se siete degli affezionati utenti di Instagram e in questi giorni vi è capitato di notare che il vostro beniamino ha pubblicato una schermata nera con uno stringato messaggio che recita “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché” non temete. Nessun danno per […] L'articolo Celebrity Hunted: il cast, che cos’è, come funziona e ...

Diritto di riparazione elettrodomestici : cos’è - come funziona e a Che serve : Diritto di riparazione elettrodomestici: cos’è, come funziona e a che serve Tutti, nell’ambiente domestico, abbiamo a che fare con la varietà degli elettrodomestici e tutti, purtroppo, sappiamo che non sempre tali apparecchi funzionano a dovere, andando incontro – col passare degli anni – a guasti e malfunzionamenti vari. Vediamo allora che cosa ha ultimamente sancito l’Unione Europea sul cosiddetto Diritto di ...

Che cos’è Threads - la nuova app di Instagram : Serve per comunicare con gli amici più stretti, e ha un sistema un po' inquietante per condividere automaticamente gli aggiornamenti di stato

Huawei Mobile Services HMS Che cos’è tutto quello che devi sapere : HMS è un insieme di applicazioni e servizi di Huawei per il suo ecosistema di dispositivi e per offrire un'esperienza più intelligente, più rapida e migliore agli utenti globali.

International Swimming League 2019 : Che cos’è e come funziona. Il regolamento - i partecipanti e gli azzurri in gara : La stagione del nuoto, quella che porterà ai tanto attesi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sta per cominciare. Ci sono grandi novità in vista. Al di là del circuito della Coppa del Mondo che in questo fine settimana farà tappa a Budapest (Ungheria), infatti, un’altra competizione terrà banco, ovvero la ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin. Una rassegna, che ha coinvolto campioni della piscina nostrana e ...

Huawei Mobile Services HMS Che cos’è tutto quello che devi sapere : HMS è un insieme di applicazioni e servizi di Huawei per il suo ecosistema di dispositivi e per offrire un'esperienza più intelligente, più rapida e migliore agli utenti globali.

Cos’è lo ius culturae - ora Che se ne riparla : (foto: Getty Images) Da alcuni giorni in Italia si è tornati a discutere dello ius culturae, una legge sulla cittadinanza che permetterebbe ai bambini stranieri di ottenere la cittadinanza italiana al 12esimo anno d’età, purché abbiano completato un ciclo di studi o seguito un corso di formazione professionale. La proposta di legge era stata approvata dalla Camera nel 2015 ma non era passata al Senato, e da allora è rimasta in sospeso, ...

Cos’è davvero un computer quantistico e perché potrebbe cambiare il mondo : (Immagine: Getty Images) Notizia bomba nel campo dell’informatica quantistica. Trapelata, poi ritirata, ma mai smentita né confermata ufficialmente. La scorsa settimana è apparso su sito della Nasa un paper dal titolo Quantum supremacy using a programmable superconducting processor, ossia Supremazia quantistica usando un processore superconduttivo programmabile. L’articolo è rimasto online per poche ore (fortunatamente qualche anima pia ha ...

Gelosia - Che cos’è la sindrome di Rebecca e come sconfiggerla : come ESSERE OBIETTIVESIAMO PIÙ INSICURE DI NOI O DI LUI?QUANDO È UNO SFOGO DELLA NOSTRA FRUSTRAZIONEORGOGLIO O AMORE?IN Gelosia VINCE CHI FUGGEGLI UOMINI NON AMANO LE GELOSEPRENDI IL TORO PER LE CORNAcome si vive la Gelosia? In tanti modi, così come infiniti possono essere i fattori scatenanti di questo complesso sentimento che portato agli estremi può essere anche molto pericoloso. Fra i tanti gruppi e tipi di gelosie ce n’è uno costante e per ...

Cos’è questo inquietante video Che arriva dalla Cina : Mostra centinaia di persone, probabilmente musulmani uiguri, legate e bendate in attesa di essere caricate su un treno dalla polizia cinese

Che cos’è l’Area 51 : Se ne riparla per un evento nato come uno scherzo su Facebook e poi cancellato, ma la storia di questa misteriosa base militare è un tema ricorrente soprattutto tra i complottisti

Ce cos’è l’affido familiare e perché va difeso : Articolo di Cristina Lazzari, assistente sociale Sono un’assistente sociale e lavoro da 30 anni, tutti vissuti professionalmente nell’area della cura e dell’accompagnamento delle famiglie e dei minori. Anni di prima linea nella gestione quotidiana di situazioni difficili e complesse, anni di formazione, di approfondimenti, di riflessioni e di cambiamenti di sguardi. Ho iniziato a lavorare quando l’affido era da poco approdato nel mondo ...

Statuto dei lavoratori : cos’è - a Che serve e quando è nato : Statuto dei lavoratori: cos’è, a che serve e quando è nato Lo Statuto dei lavoratori è una tappa fondamentale per ciò che attiene il riconoscimento di tutele e diritti alla categoria dei lavoratori. Anzi può in pratica definirsi come una sorta di dettagliata “prosecuzione” normativa di quanto sancito, in via generale, all’art. 1 della Costituzione italiana (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul ...