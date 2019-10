Sorpresa in video | ci sarà anche Google Pixelbook Go la prossima settimana

Lana Del Rey e Joan Baez insieme a Sorpresa sul palco di Berkeley (video) : Lana Del Rey e Joan Baez hanno duettato a sorpresa sul palco del Greek Theatre di Berkeley durante lo show del 6 ottobre. La cantautrice folk ha raggiunto la popstar di Norman Fucking Rockwell e insieme hanno eseguito due brani: il primo, Diamonds & Rust, è contenuto nell'omonimo disco del 1975; il secondo, Don’t Think Twice, It’s All Right, è una cover di Bob Dylan. Dopo il duetto con Joan Baez, Lana Del Rey è stata raggiunta sul palco ...

Ottobre Amazon Prime Video - Scrubs il colpo a effetto - Goliath la conferma - Doom Patrol la Sorpresa : Amazon Prime Video Ottobre 2019, film e serie tv in arrivo sulla piattaforma effetto nostalgia con Scrubs, l’acquisto di Doom Patrol a sorpresa, Goliath fa 3 A Ottobre Amazon Prime regala una bella sorpresa a tutti gli appassionati delle serie del passato, a chi rifugge le novità e si rintana nel ricordo di ciò che già conosce. Per gli amanti della nostalgia arrivano le 9 stagioni di Scrubs finora non disponibili in streaming. Un bel ...

Vertice Onu sul clima - l’arrivo a Sorpresa di Trump. E Greta striglia i leader |Il video : Il duro discorso dell’attivista svedese, 16 anni, al Vertice Onu sul clima: «Il mondo si sta svegliando e il cambiamento arriverà che vi piaccia o no». Trump arriva a sorpresa al summit

Jennifer Lopez sfila per Versace a Sorpresa e incanta Milano : il video : Milano Fashion Week, Jennifer Lopez in passerella a sorpresa durante la sfilata Versace Jennifer Lopez ha sfilato a sorpresa per Versace! Tutto è successo un’ora fa circa, durante la sfilata Versace alla Milano Fashion Week in cui è stata presentata la prossima collezione Primavera/Estate. Nessuno si aspettava l’ingresso della popstar né tanto meno qualcuno era al […] L'articolo Jennifer Lopez sfila per Versace a sorpresa e ...

Il Tempo delle donne - Roberto Bolle e la danza a Sorpresa con la ct delle azzurre Prima giornata : videoracconto : Ma anche il dialogo con Bocelli e le parole di Ilaria Cucchi per la prima giornata del festival del «Corriere della sera». Cairo: «Includiamo e ascoltiamo più voci possibili»

MotoGp – Miller spiazza Quartararo con un colpo a Sorpresa… nelle parti intime : la scena è esilarante [VIDEO] : Jack Miller sorprende Fabio Quartararo con un colpo improvviso nelle parti intime: scene esilaranti alla vigilia del Gp di San Marino Misano si prepara ad accogliere i piloti della MotoGp per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In Italia si respira già aria di gara, con tanti pre-event che hanno arricchito la settimana del Gp sammarinese. Se Valentino Rossi ha sfrecciato per le vie di Tavullia sulla sua M1, Fabio Quartararo è ...

Tale e Quale Show - Flora Canto : "Spero sarà una sfida per me e una Sorpresa per voi" | VIDEOINTERVISTA : L'attrice è nel cast della nona edizione del varietà condotto da Carlo Conti, al via su Rai1 da venerdì 13 settembre

Lunga coda fuori dal bagno dell’aereo - ma c’è la Sorpresa : prima esce lui - poi lei. Il video che divide : La coda che si forma, poco a poco, fuori dal bagno. Poi, a un certo punto, la porta che si apre: prima esce un ragazzo e, subito dopo, una ragazza. La scena è stata ripresa da un giocatore professionista di beach volley, Stafford Slick, presente sull’aereo. Il video ha fatto presto il giro dei social e ha diviso le persone. C’è chi ha commentato: “Bravi, questo è lo spirito con cui si prende un volo”. Oppure chi ha ...

Arriva nell’alloggio di Airbnb e trova una Sorpresa : la camera è un sottoscala con un materassino gonfiabile. Il video : Un materassino gonfiabile, con una coperta stesa sopra. Nient’altro. La particolare camera da letto che si è trovata davanti una turista inglese, Zoe Reeve, a New York, ha dell’incredibile. Già, perché si tratta di un sottoscala. La ragazza ha pubblicato il video su Instagram, da dove poi ha fatto il giro del web. Le foto della “stanza”, su Airbnb, non dovevano però riservare grandi sorprese, visto che il proprietario ...

Giuseppe Conte - pronto un video. L'annuncio a Sorpresa di Mentana : sconcerto in diretta - viene giù tutto? : "Da Palazzo Chigi mi dicono che a breve Giuseppe Conte pubblicherà un video". Intorno alle 18.35 Enrico Mentana dà L'annuncio a sorpresa alla MaratonaMentana su La7. Nessuna indiscrezione, ma molta perplessità in diretta, al limite dell'incredulità. Il vertice tra il premier incaricato e i capigrupp

Quanto amore per Sinisa! La famiglia di Mihajlovic organizza una festa a Sorpresa al suo rientro a Roma [VIDEO] : Arianna Mihajlovic e la dolcissima sorpresa per il suo Sinisa al rientro a Roma dopo la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Spal Accoglienza dolcissima per Sinisa Mihajlovic al suo ritorno a casa, a Roma, dopo la partita di ieri al Dall’Ara, che ha visto il Bologna aggiudicarsi il derby contro la Spal per 1-0. L’allenatore serbo, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure per ...

La Casa di Carta 3 - il cameo a Sorpresa di Neymar (Video) : La terza parte de La Casa di Carta è stata distribuita da Netflix poco più di un mese fa ed i numerosissimi fan della serie tv (ad oggi, sono 34 milioni gli abbonati al servizio streaming nel mondo che hanno visto la serie) hanno già visto e "digerito" tutti i colpi di scena che il Professore (Álvaro Morte) e la sua banda hanno affrontato nei nuovi episodi.In attesa della quarta parte della serie (la cui data di uscita non è ancora stata ...

Mediaset - firmato a Sorpresa accordo con Amazon Prime Video (che manderà in onda la serie “Made in Italy”) : L’annuncio, a sorpresa, arriva da Cologno Monzese: accordo firmato tra Mediaset e Prime Video, il servizio streaming di Amazon, che trasmetterà in anteprima la serie tv “Made in Italy“. La fiction prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi arriverà sul catalogo della piattaforma in autunno e successivamente sarà trasmessa da Canale 5. L’azienda ha scelto di evitare la messa in onda anticipata su Mediaset Play portando al ...