Siria | la città di Qamishlo precipita nel caos Raid turchi su carcere | “5 miliziani Isis

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro ...

È esplosa un’autobomba nella città Siriana di Qamishli - controllata dai curdi : secondo fonti locali ci sono diversi morti : Nel primo pomeriggio di venerdì è esplosa un’autobomba nella città siriana di Qamishli, controllata dai curdi e molto vicina al confine con la Turchia, in un territorio che in questi giorni è al centro di un’operazione militare della Turchia. secondo

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Iniziati i raid turchi in Siria - colpite città al confine. Trump : «È una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

Siria : la Turchia attacca i confini Siriani - città curde bombardate : La Siria è stata attaccata dalla Turchia. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Erdogan, spiegando che: "L'operazione turca contro la milizia curda nel nord-est del Paese è cominciata". I raid hanno colpito aree civili, riferiscono i combattenti curdi, mentre i media locali mostrano le immagini della fitta colonna di fumo nero che avvolge la parte Siriana al confine, nella località Siriana di frontiera di Ras al-Ayn. Raid su aree civili. ...

Iniziati i raid turchi in Siria - colpite città al confine. L’Ue : «Fermate l’attacco» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti»

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Erdogan : “Estirpiamo terrorismo”. Curdi : “Ci sono vittime civili” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, favorendo il ritorno ...

Siria - la Turchia inizia i bombardamenti aerei sulle città curde di Sere Kaniye e di Tel Abyad : le immagini : La Turchia, a partire dal primo pomeriggio, sta bombardando le città di Sere Kaniye e di Tel Abyad, nel Kurdistan Siriano. Il governo ha ufficializzato, contestualmente, l’inizio delle operazioni militari. Dopo il via libera del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dispiegato le truppe dal confine nord del Rojava (la parte di Siria amministrata dai curdi), Ankara ha velocizzato le attività di terra, spostando a sud esercito, ...