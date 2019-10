Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre | le “streghe” non incantano Grey’s Anatomy

Ascolti USA mercoledì 9 ottobre - i debutti di Riverdale e Nancy Drew su The CW : Ascolti TV USA mercoledì 9 ottobre stabile la serata ABC, in stabile Almost Family, i debutti di Riverdale 4 e Nancy Drew su The CW Ascolti tv USA mercoledì 9 ottobre – Fox vince la serata nel rating con una media della serata di 1.4 di rating, ma solo terza nel totale spettatori con 4.76 milioni. The Masked Singer dopo il calo di settimana scorsa, guadagna nuovamente il primo posto nello slot con un 2.0 di rating (+0.1) e 6.92 milioni di ...

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare Ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa. Mi ...

Ascolti tv USA martedì 8 ottobre - ritorno stabile per The Flash - cala NCIS senza Ziva : Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – calano NCIS e FBI, bene il ritorno di The Flash Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – Leggero calo per This is Us a 7,2 milioni e 1.6 di rating che perde lo 0.1 settimana dopo settimana ed è costretta anche a cedere la palma di serie tv più vista live della tv americana scalzata da 911 che lunedì ha raggiunto 1.7 di rating con 7,3 milioni. Restando in casa NBC alle 20 The Voice conquista 1.5 con 8,4 ...

Ascolti tv USA lunedì 7 ottobre - 911 continua ad appassionare il pubblico : Ascolti Tv USA lunedì 7 ottobre – All American ritorno in crescita, si stabilizza All Rise Ascolti Tv USA lunedì 7 ottobre – Con 926 mila spettatori l’esordio della seconda stagione di All American su The CW è il dato di pubblico più ampio mai fatto registrare dalla serie e lo 0.3 non lo raggiungeva dallo scorso novembre. A seguire Black Lightining con 900 mila e 0.2 di rating è in leggero calo rispetto alla media della scorsa ...

Ascolti tv USA domenica 6 ottobre - bene Batwoman che insieme a Supergirl rafforza The CW : Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Parte bene Batwoman Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Buon debutto per Batwoman che conquista 1,8 miliomi e 0.5 di rating numeri ottimi per una serie The CW che ha comunque una lunga vita successiva sullo streaming, ma prevedibili considerando il legame con l’universo Arrowverse colonna portante della rete. Nei totali fa registare un +20% rispetto all’esordio di Supergirl dello scorso ...

Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre - stabili Evil e le comedy NBC - male Sunnyside : Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre regna la stabilità Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre – Una stabilità positiva domina nella tv generalista americana. stabilità come quella di CBS che vede Young Sheldon fermo a 8,1 milioni e 1.0 di rating (programma non sportivo più visto della serata nel totale del pubblico) in calo di un solo decimo rispetto ai finali della scorsa settimana, stabile The Unicorn a 6 milioni e 0.8, Mom a 6,4 milioni e 0.8 e ...

Ascolti USA mercoledì 2 ottobre - male Almost Family e la CBS - stabile Stumptown : Ascolti TV USA mercoledì 2 ottobre stabile la serata ABC, male il debutto di Almost Family Ascolti tv USA mercoledì 2 ottobre – Fox vince complessivamente la serata con l’1.4 di rating nel pubblico 18-49 anni ma solo grazie a The Masked Singer anche se in forte calo rispetto alla premiere. Il talent del “cantante mascherato” perde lo 0.6 di rating fermandosi a 1.9 e 6.75 milioni cedendo a Chicago Med la palma di show più ...

Ascolti USA ieri martedì 1 ottobre : cresce FBI - in calo New Amsterdam e tutta ABC : Ascolti tv USA martedì 1 ottobre: In calo la serata comedy di ABC, -0.2 per New Amsterdam Ascolti tv USA martedì 1 ottobre – Dopo la settimana delle premiere i dati delle serie tv in onda iniziano ad assestarsi. Se CBS ha leggermente migliorato la serata grazie a una leggera crescita di FBI, ABC invece vede calare la media della serata già a partire da The Conners che perde due decimi rispetto alla premiere. Insomma, passata la curiosità ...

Ascolti tv USA lunedì 30 settembre - puntata più vista per 9-1-1 stabile Prodigal Son : Ascolti Tv USA lunedì 30 settembre bene Fox Ascolti Tv USA lunedì 30 settembre – La lunga attesa dell’arrivo dell’onda anticipata dai trailer estivi e non inserita nel primo episodio, fa bene a Fox e 9-1-1 che vede premiata la strategia di creazione dell’attesa: 7,2 milioni e 1.6 di rating dato più alto di sempre (escluse puntate post football) e pareggiando con The Voice nel pubblico 18-49 anni (anche se i dati NBC sono ...