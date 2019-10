Virginia Raggi contro Salvini | ' Non hai mai lavorato | con voi anarchia'

Virginia Raggi punta a Palazzo Chigi. "Una follia" - come viene liquidata dai 5 Stelle al governo : Ci mancava Virginia Raggi a complicare i giochi a Luigi Di Maio. come riporta il Messaggero, la sindaca di Roma ha chiesto - via Campidoglio - di avere un posto fisso in Consiglio dei ministri per legge, inserendo il cavillo nella riforma sui poteri speciali della Capitale. A esporsi è stato l'asses

Nuoto - Virginia Raggi loda Simona Quadarella : “E’ un orgoglio per Roma e per l’Italia!” : Simona Quadarella ha iniziato la sua preparazione in vista dell’evento clou del proprio quadriennio in piscina, ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra, oro e argento mondiali nei 1500 e negli 800 stile libero a Gwangju (Corea del Sud), vuol chiudere il cerchio nel migliore dei modi, proiettandosi a quel che sarà con grande impegno e determinazione. L’italiana, come rivela l’Ansa, ha incontrato in Campidoglio a Roma ...

Di Virginia Raggi resterà soltanto la monnezza : Roma. In principio era solida la fede in un avvenire profumato. Raccolta differenziata al 70 per cento, sacchetti intelligenti per identificare i proprietari della monezza e quantificarne il peso. I rifiuti avrebbero perso talmente la loro concretezza maleodorante da diventare, anche linguisticament

Rifiuti a Roma - Cda Ama si dimette. Virginia Raggi nomina Zaghis amministratore unico : Si è dimesso il Consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda dei Rifiuti di Roma. Luisa Melara, presidente, Paolo Longoni, amministratore delegato, e Massimo Ranieri, consigliere...

Rifiuti Roma - vertici Ama dimissionari contro Virginia Raggi : “Assoluta inerzia” e “mancanza di collaborazione”. Opposizioni : “Si dimetta” : “Assoluta inerzia” e “mancanza di una fattiva e concreta collaborazione con Ama”. È durissima la lettera di dimissioni che la presidente di Ama spa, Luisa Melara, e i consiglieri d’amministrazione, Paolo Longoni e Massimo Ranieri, hanno inviato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per annunciare l’addio, dopo appena “104 giorni di mandato” dei vertici della società che si occupa di raccolta e smaltimento dei Rifiuti nella capitale. Sei pagine ...

Al via il "Festival delle città". Ospiti Virginia Raggi e Nicola Zingaretti : Saranno Virginia Raggi, Nicola Zingaretti e Luciana Lamorgese a dare il via al “Festival delle città”. La sindaca della Capitale, il segretario del Partito democratico e la ministra dell’Interno intervengono a partire dalle 17:30 all’interno del dibattito “L’Italia riparte dalle città” e la diretta dell’evento sarà trasmessa su HuffPost, media partner ...

Raffaele Marra - l'ex braccio destro di Virginia Raggi condannato a un anno e 4 mesi per abuso d'ufficio : Raffaele Marra, l?ex capo del personale in Campidoglio, accusato di abuso d?ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato a capo della direzione Turismo del comune di Roma,...

Per Marianna Madia l'ostacolo è Virginia Raggi : “L’ostacolo a qualunque prospettiva di collaborazione a Roma è la Raggi”. Così, in un’intervista a La Stampa, Marianna Madia parla delle condizioni per un possibile accordo in Campidoglio tra M5s e Pd. L’ex ministra dei dem analizza le possibilità di vedere un fronte giallo-rosso unito anche fuori dal Governo, magari proprio nella Capitale:Se la Raggi volesse bene davvero alla sua città, ...

Marianna Madia agita il governo : "Virginia Raggi si dimetta. Matteo Renzi? Iniziativa inutile" : Torna a farsi sentire Marianna Madia. L'ex ministro Pd, oggi deputata, lo fa in un'intervista a La Stampa in cui picchia durissimo contro due soggetti: Virginia Raggi e Matteo Renzi. Si parte dalla sindachessa grillina di Roma, sulla quale afferma: "L'ostacolo a qualunque prospettiva di collaborazio

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sostituito altri quattro assessori : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sostituito quattro assessori della sua giunta, in un grosso rimpasto motivato con la volontà di «imprimere un’accelerata decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno

Da reietta a erede del nuovo equilibrio rossogiallo. Parabola di Virginia Raggi : Roma caput mundi, ma per che cosa? A sentire il sindaco Virginia Raggi, la grandeur affonda talvolta nelle piccole cose. “Stamattina sono stata alla stazione metro S. Giovanni insieme a una delegazione dello Stato federale della Malacca (Malaysia) per far vedere loro la macchinetta mangiaplastica. R

Ora Pd e M5s potrebbero fare pace anche in Campidoglio su Virginia Raggi? : Domanda: la nuova alleanza politica tra Pd e M5s, i due binari su cui correrà nei prossimi mesi o anni il nuovo governo Conte, si trasferirà anche su Roma, dove fino a oggi il partito di Nicola Zingaretti è stato il più acceso oppositore della Giunta guidata da Virginia Raggi? Cambierà l'atteggiamento dei dem nei confronti dell'operato della sindaca Cinquestelle? Forse è ancora presto per parlare di prossime elezioni comunali (2021), ma ...

Versiliana 2019 - “La fatica di cambiare” : segui la diretta dell’incontro con le due sindache M5s Virginia Raggi e Chiara Appendino : Ha preso il via giovedì 29 agosto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta la Festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano. “La fatica di cambiare” si intitola l’incontro con le due sindache del Movimento 5 stelle di Torino e Roma, Chiara Appendino e Virginia Raggi. A intervistarle Andrea Scanzi e Paola Zanca. Guarda la diretta del dibattito L'articolo Versiliana 2019, “La fatica di cambiare”: segui la ...

Mihajlovic in panchina nonostante la malattia - la figlia Virginia : “Orgogliosa del tuo coraggio” : La notizia più bella della giornata per gli appassionati di calcio deve essere stata senz'altro l'annuncio della presenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, per la prima partita di campionato della sua squadra in casa del Verona. Le cure alle quali l'allenatore dei rossoblu si sta sottoponendo da poco più di un mese per combattere la leucemia non lasciavano presagire la sua presenza in panchina. \\A sorpresa Sinisa c'è e la ...