Di Maio | il taglio dei parlamentari una vittoria del popolo

Di Maio : 'Taglio parlamentari non è solo questione di numeri ma di svolta progressiva' : Il relatore della modifica Giuseppe Brescia ha dichiarato: "Siamo convinti che bisognerà mettere mano alla legge elettorale e portare puntuali correttivi alla Carta costituzionale", essendo il taglio dei parlamentari solo il primo di molti passi necessari a diminuire il numero di persone che compongono il Parlamento, tra Camera Deputati e Senato, che determina un improvviso squilibrio delle forze presenti in Parlamento. Il Decreto Legge è ...

Il taglio dei parlamentari è legge - Di Maio : 'E' una giornata storica' : Con 553 sì il taglio dei parlamentari diventa legge. E' così che il disegno della riforma costituzionale, che prevede una riduzione di 345 parlamentari, supera l'ultimo passaggio nell'aula di Montecitorio. Il provvedimento per il quale si è battuto il Movimento Cinque Stelle ha raccolto una maggioranza trasversale: si sono schierati a favore, infatti, non solo il Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia Viva, ma anche il centrodestra. Ad ...

Riforme : Di Maio - ‘con taglio centralità Parlamento resta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Erano troppi i parlamentari e questo ci permetterà non solo di risparmiare ma anche di semplificare il modo di scrivere le leggi perchè il dibattito sarà più sereno. La centralità del Parlamento resta ma tagliare i parlamentari è logica perchè eravamo uno dei paesi in Europa con il più alto numero di parlamentari”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. “Se faccio come Renzi? Oggi ...

Taglio parlamentari - Luigi Di Maio : "Risparmio di 1 miliardo" - ma le cifre dicono tutt'altro : Si ripete la pagliacciata grillina: non sul balcone, ma in piazza per festeggiare il Taglio dei parlamentari. Striscione con poltrone e maxi paio di forbici per tagliarlo, il M5s fa carosello. Esulta. Applaude. Solito cinema insomma. Per carità, la riforma in sé è condivisibile: ridurre il numero di

Taglio parlamentari - il M5s in piazza per festeggiare. Di Maio : “Giornata storica - grazie a noi la riforma è stata realizzata” : Con il Taglio dei parlamentari “risparmiamo 300 mila euro al giorno, quello che un cittadino in molti casi non riesce a guadagnare nemmeno in una vita”. A dirlo, davanti a Montecitorio insieme ai deputati del M5s, scesi in piazza per festeggiare il via libera alla riforma, è il capo politico Luigi Di Maio. “Oltre al risparmio c’è la semplificazione: con meno parlamentari avremo meno testi pieni di emendamenti, norme e ...

Il taglio dei parlamentari è legge - M5s festeggia e Di Maio esulta : “Storica vittoria del popolo” : Il taglio dei parlamentari è diventato legge dopo l'approvazione in quarta lettura (con 553 voti favorevoli) della riforma costituzionale alla Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle festeggia davanti Montecitorio e Luigi Di Maio esulta: "È una vittoria del popolo, una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli, i nostri nipoti".Continua a leggere

