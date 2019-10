La scatola che aiuta la forza di volontà che usa Matteo BorDone : Pensata per non sgarrare quando si è a dieta, è molto utile anche per "disintossicarsi" dallo smartphone

Don Matteo 12 : il ritorno di Simone Montedoro per il commiato. Fabio Rovazzi guest star : Maria Chiara Giannetta e Simone Montedoro Brutte notizie per i fan di Don Matteo, che attendono con ansia i nuovi episodi della fiction, la cui messa in onda su Rai 1 è prevista per il prossimo anno: la dodicesima stagione, della quale si stanno svolgendo a Spoleto le riprese, con ogni probabilità sarà l’ultima. Don Matteo 12: novità e new entry La notizia, che circolava già da tempo, è stata confermata da Simone Montedoro, ex protagonista ...

"Don Matteo 12 sarà l'ultima stagione" - la rivelazione shock di Simone Montedoro : Lo storico capitano Tommasi di Don Matteo rivela ai microfoni di Storie italiane che la fiction chiuderà i battenti con la dodicesima stagione.

Simone Montedoro a Storie Italiane : “Don Matteo non continuerà” : Eleonora Daniele ospita Simone Montedoro, che svela: “Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione” E’ stato Simone Montedoro uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. Intervistato dalla conduttrice ai microfoni del suo seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, Simone Montedoro si è raccontato parlando sia della sua carriera che della sua vita privata. E a ...

I sondaggi sorriDono a Matteo Renzi - in crisi Salvini - Di Maio e Zingaretti : Il sondaggio elettorale realizzato dall’Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera certifica il vistoso calo della ?Lega di

Che tempo che fa - Silvia SarDone all'attacco di Fabio Fazio : "Il milionario esulta. Senza Matteo Salvini..." : Alla vigilia del ritorno in onda su Rai 2 con Che tempo che fa, Fabio Fazio finisce nel mirino di Silvia Sardone. Nel dettaglio, nel mirino ci finisce una frase del conduttore, intervistato da Venerdì di Repubblica: "Senza Matteo Salvini riparto più sereno", questa circa la sintesi del suo pensiero,

Matteo Renzi - colpo alle casse del Pd : nasce Italia Viva - i dem perDono 3 milioni di euro : Alla fin fine, poi, è sempre una questione di schei, di soldi, di dinero, di dindi, di money. Matteo Renzi s' avventura nella scissione "più dolorosa dal Pd" degli ultimi anni; e si scopre che il dolore del Partito Democratico, il "profondo vulnus alla democrazia interna" non era, in realtà, uno squ

Don Matteo 12 riparte da Spoleto - ultimo ciak per la serie con Terence Hill in attesa del debutto su Rai1 : Il cast e la troupe di Don Matteo 12 tornano a Spoleto per l'ultima volta. Come riporta l'Ansa, il nuovo ciak ci sarà da lunedì 30 settembre a Spoleto, dove si torna a girare la dodicesima stagione di Don Matteo, quella finale che chiuderà il cerchio sulla fiction campione d'ascolti su Rai1. Secondo le indiscrezioni, le riprese dureranno cinque settimane nella città scelta come principale location. Il Comune, tramite una nota, ha fatto sapere ...

Giorgia Meloni attacca Matteo Renzi : "Lui femminista? Intanto l'unica leader di partito Donna sono io" : "Il primo partito femminista? Come no... Pensato da Matteo Renzi, fondato da Renzi e guidato da Renzi che sceglie e nomina le donne nel partito". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter fa notare al leader di Italia Viva che saranno pure "tutti femministi i partiti di sinistra

Emma Marrone - haters le augurano morte/ Laura Pausini e Matteo Salvini la difenDono : Emma Marrone, haters le augurano morte e Laura Pausini interviene. La cantante segnala un utente. Matteo Salvini le augura invece pronta guarigione.

Flavio Insinna parla de L’Eredità e svela un retroscena su Don Matteo : L’Eredità, Flavio Insinna: “Ci sarà un gioco inedito e quattro nuove professoresse” Domani sera, alle 18:45 su Rai1, parte la nuova stagione de L’Eredità condotta per il secondo anno consecutivo da Flavio Insinna. Il conduttore, in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato le novità del preserale di Rai1: “Ci sarà un gioco inedito che ruota attorno alle parole e quattro nuove ...

Addio Don Matteo 12 - Simone Montedoro parla del ritorno di Tommasi e pensa al futuro con la fiction Angela : Don Matteo 12 chiuderà il cerchio sulla longeva fiction Rai in onda da vent'anni. La fine di un'era televisiva, inaugurata con sentimento nel lontano 2000, quando Terence Hill - conosciuto al grande pubblico grazie al suo lungo sodalizio con Bud Spencer - entrò nelle case degli italiani nei panni del parroco in bici dotato di grande umanità, un intuito eccellente e una profonda conoscenza dell'animo umano. Con Don Matteo 12 si chiude il sipario ...

Donatella Conzatti - primo addio a Forza Italia e Silvio Berlusconi : va con Matteo Renzi : "Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze s

La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha annunciato che passerà al nuovo gruppo parlamentare di Matteo Renzi : La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha annunciato che passerà al nuovo gruppo politico di Matteo Renzi, che sarà l’espressione del suo nuovo partito Italia Viva. «Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin