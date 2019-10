Torino, market droga: 10 misure dei CC

Vedette vicino al"fortino della", donne pusher e parole in codice per reperire gli spacciatori: i Carabinieri hanno individuato undellaaperto h24. Tra i clienti diversi minorenni. Una decina di indagati, tra i quali figurano anche 6 donne, ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha permesso di individuare una importante piazza di spaccio (hashisc, marijuana ed eroina) di, nel quartiere Vallette-Lucento. Documentate più di 1.000 cessioni di dosi.(Di lunedì 7 ottobre 2019)