McLaren 720S Coupé MSO Apex Collection

McLaren 720S - La MSO Apex Collection omaggia le curve più note della F.1 : La McLaren ha creato una nuova serie limitata della 720S grazie alle esperte mani dei tecnici del reparto MSO. Parliamo della McLaren 720S MSO Apex Collection, che sarà prodotta in soli 15 esemplari riservati al mercato europeo, di cui sei con guida a destra. In Inghilterra la vettura avrà un prezzo di 288.813 Sterline, pari a circa 325.500 euro al cambio attuale.3 esemplari per ognuna delle 5 curve più famose. La base di partenza è quella della ...