Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Chioviva! , chi Diu la mannava? Chistu ditto del mundu cuntadino non eri chiù a ginio in un monno che cuntadino non eri chiù. La machina di Muntilbano imbarcavi aqua: aviva rationem Gallu quanno diciva che la machina di Muntilbano eri ‘estiva’. Non si sapi come, ma il cummissario s’arriccampai in officio macari chella matina: ma appina trasuta attrovai Catarelli che mprecava con un cuffìa nelle grecchie ed i sulita ocula sparluccicanti nel computeri. Muntilbano: “Catarè, ma che havi?”. Caterelli aisannosi di botta, stiva quasi spaccanda il jacke della cuffìa… e misosi sull’attenta! , fici il saluta militara. Muntilbano: “Allura Catarè, che minchia stavi a fari?”. Catarelli: “Mi sucusasse, cummissaria, io stiva dintra”. M: “E comme stavi?”. C: “Ci stavi bina: almino fino a quanno Lucy87 non mi dissi che mi bluccava”. M: “Chi mintula fussa Lucy87?”. C: “Non si prioccupa, ...

napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella su Instagramma Muntilbano chisto munno digitala non lo accapiva propria: eri com… - OctavioSisco : RT @DiegoFusaro: La cultura esiste solo al plurale, come dialogo tra culture. La cultura unica della pretesa mondializzazione è, in realtà… - Valenti41180570 : RT @DiegoFusaro: La cultura esiste solo al plurale, come dialogo tra culture. La cultura unica della pretesa mondializzazione è, in realtà… -