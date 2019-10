Due poliziotti uccisi in questura a Trieste - il killer non risponde ai giudici. Polemica sulle fondine : Alejandro Augusto Stephan Meran è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio nei confronti del piantone della questura

«Trieste - il killer poteva uccidere 10 agenti». Il Viminale : no speculazioni : ROMA poteva uccidere 10 agenti, Alejandro Augusto Stephan Meran poteva fare una strage. Per questo gli inquirenti non hanno dubbi: deve restare in stato di custodia cautelare. Oggi le bandiere...

Trieste - Gip convalida fermo per killer : 21.23 Il gip ha convalidato il fermo di Alejandro Augusto Meran, 29 anni, fermato con l'accusa di duplice omicidio dei 2 agenti della questura di Trieste. Secondo il giudice, da quanto si apprende, contro il giovane di origine domenicana ci sono "gravi indizi" che si concretizzano dal racconto dei testimoni, dal sopralluogo della Scientifica e dall'acquisizione di video delle telecamere presenti sia all'interno che all'esterno della questura.

Trieste - il killer non risponde ai pm : sequestrate le fondine. «Ha esploso 23 colpi». Gip convalida il fermo : Ha sparato sedici colpi, dentro e fuori la Questura, lasciando a terra i due agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego ai quali aveva sottratto la pistola dalla fondina. Ora quelle custodie sono al...

Trieste - la madre del killer : la sera prima sentiva voci - mio figlio è malato - chiedo perdono : «Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare». A parlare è Betania, la madre di...

Trieste - il killer ha esploso 23 colpi : «Usate entrambe le pistole». Il caso delle fondine : Ha scaricato completamente la pistola semiautomatica - 15 i colpi nel caricatore - di Pierluigi Rotta, custodita in un vecchio modello di fondina, poi ha strappato dalla fondina anche la Beretta di...

Sparatoria a Trieste - cosa è successo : il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose. Davanti l’Altare della Patria le sirene accese delle Volanti. Mattarella: «Riconoscenza e dolore»

Trieste - il killer non risponde ai pm. Giallo sulle fondine - il Sap : avevano problemi : Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, di origini dominicane, accusato di aver ucciso ieri pomeriggio due agenti della Questura di Trieste, si è avvalso della facoltà di non...

Trieste - poliziotti uccisi in Questura/ Il fratello del killer e la tentata fuga : Trieste, poliziotti uccisi in Questura. I sindacati alzano la voce: "Sono anni che denunciamo la carenza di equipaggiamenti"

Sparatoria a Trieste - cosa è successo Il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose

Poliziotti uccisi a Trieste - il killer non parla <br> Polemiche sulla sicurezza in questura : Due famiglie distrutte e una città sconvolta. Trieste si è svegliata stamattina sotto il peso del duplice omicidio di ieri pomeriggio quando due agenti di polizia di 31 e 34 anni sono stati uccisi da un immigrato dominicano, regolare in Italia secondo quanto scrive oggi la Repubblica. Poliziotti uccisi a Trieste, da Mattarella a Salvini messaggi di dolore, rabbia e ...