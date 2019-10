SSC Napoli | infortunio choc Hysaj | il comunicato | la diagnosi

SSC Napoli - il report da Castel Volturno : out due azzurri : Napoli, report allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano la sfida contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercizi tecnici individuali. Successivamente partitina a porte piccole. Chiusura con partita a campo grande. Terapie per Mario Rui e Maksimovic. La squadra tornerà in campo ...

Campagna abbonamenti SSC Napoli : prezzi al ribasso per le restanti 16 gare : Campagna abbonamenti SSC Napoli: ecco l’ultima offerta Prosegue la Campagna abbonamenti della SSC Napoli. A partire dalle ore 12 di martedì 1 ottobre 2019 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le restanti 16 gare del Campionato 2019.20 ad un prezzo che è stato ridotto dopo la prime tre gare disputatL’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà ...

SSC Napoli - bollettino medico sulle condizioni di Maksimovic : Il bollettino medico di Maksimovic Il fifensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic non compare nell’elenco dei convocati per la gara in Belgio a causa delle sue condizioni fisiche. La SSC Napoli, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni del giocatore azzurro. Il bollettino: “Maksimovic ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

SSC Napoli - Formisano : “Novità sul calendario sarà mondiale. Abbiamo ricevuto i complimenti dall’UEFA per il San Paolo…” : Alessandro Formisano sulle prossime novità Alessandro Formisano, head of operations Sales and Marketing del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Gaol, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare delle prossime novità. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo la Samp Abbiamo deciso di sospendere momentaneamente la campagna e ripartire stamattina con un prezzo scontato di una partita, calcolato quindi su 18 gare. Ora sono ancora più ...

FOTO – Sorpresa a Castel Volturno! Appena arrivato per intervistare Ancelotti. La SSC Napoli pubblica lo scatto sui social : Castel Volturno, Stoichkov intervista Carlo Ancelotti A Castel Volturno è arrivato Stoichkov per intervistare il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. La SSC Napoli ha postato lo scatto sul proprio profilo social, con questa didascalia: “Stoichkov intervista Ancelotti. Si incontrano storie di calcio, vittorie e successi” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Nasce la Llorente mania! Peppe Iodice, coro ...

SSC Napoli - il report dell’allenamento odierno : Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Carlo Ancelotti ritrova Lorenzo Insigne che si è allenato interamente col gruppo. Questo il report della SSC Napoli: “Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà sabato 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 2, ha svolto una prima fase di riscaldamento seguita da esercitzioni tecnico tattiche. Successivamente serie ...

Hysaj - l’agente annuncia : “La SSC Napoli non ha voluto privarsene per questi motivi…” : Il Napoli conferma Elseid Hysaj per due motivi Calciomercato Napoli – questione Hysaj, l’agente Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcune delucidazioni riguardo il futuro del suo assistito Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj? I motivi della permanenza sono due. Non si è trovato un accordo dal punto di vista economico e della formula. E poi non c’è stata la volontà, il ...

La SSCNapoli commenta : “La Dea bendata si mette la benda bianconera” : “Che peccato. La Dea bendata si mette la benda bianconera all’Allianz Stadium – comincia così il commento sul sito ufficiale della Ssc Napoli, sulla gara persa questa sera contro la Juve all’Allianz Stadium – e il Napoli perde al 91esimo dopo una strepitosa rimonta di cuore, forza e ardore. La Juve va avanti per 3-0 dopo poco più di un’ora, gli azzurri si riprendono la partita in appena 3 minuti e chiudono la ...

Scarica l’app di ForzAzzurri per essere sempre aggiornato sulla SSC Napoli : Scarica l’app di ForzAzzurri per essere sempre aggiornato sulle vicende della SSC Napoli. Solo per sistemi Android L’avete richiesta in tantissimi e, finalmente, da oggi la voce degli azzurri viaggerà anche su tablet e smartphone. Infatti, grazie alla nuova app ForzAzzurri puoi goderti ovunque sui tuoi dispositivi mobili Android tutte le news del nostro amato Napoli con video e foto di tutti gli eventi: aggiornamenti in tempo reale, ...

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...