Atletica | Mondiali 2019 | Luminosa Bogliolo eliminata nelle semifinali dei 100 ostacoli

(Di domenica 6 ottobre 2019) Niente magia perdei 100aidileggera che si concludono oggi a Doha (capitale del Qatar). L’azzurra sperava di lottare per accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata ma non è mai stata in gara e ha concluso la sua semifinale all’ottavo posto con l’elevato tempo di 13.06: un crono decisamente non all’altezza della 24enne che in questa stagione si è spinta fino a 12.78 ad appena due centesimi dal record italiano. La ligure non è partita benissimo, poi ha colpito un ostacolo a metà prova a da quel momento il suo gesto ne ha risentito, inevitabile l’ultimo posto per una ragazza che puntava a scendere quantomeno sotto il 12.90 (si poteva sperare di fare meglio della giamaicana Yanique Thompson, terza in 12.80 dietro alla statunitense Kendra Harrison con 12.58 e all’altra ...

