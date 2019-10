Fonte : ilmessaggero

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ha destato scalpore tra gli abruzzesi, ma anche sui media nazionali, l'utilizzo di due foto relative allee ad altipiani montuosi dall'atmosfera nepalese per promuovere l'offerta...

ElioLannutti : «Visitate l'Abruzzo», ma le immagini dello spot sono delle Maldive: Regione nella bufera. Sarà perché è più bella… - 1N0MONACI : RT @sumaistu47: '«Visitate l'Abruzzo», ma le immagini dello spot sono delle Maldive: Regione nella bufera' In Sardegna non abbiamo bisogno… - dimaen66 : RT @sumaistu47: '«Visitate l'Abruzzo», ma le immagini dello spot sono delle Maldive: Regione nella bufera' In Sardegna non abbiamo bisogno… -