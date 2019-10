LIVE Inghilterra-Argentina 25-3 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | Farrell fa pace con la

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ PIAZZATO! Comoda posizione per, che non sbaglia.25-3. 53′ Fuorigioco argentino, punizione per l’. 50′ Recupera l’ovale l’, che riprende a spingere. 47′ CONVERSIONE22-3. 45′ META FORD! Attacco inglese di otto fasi, Ford schiaccia per il punto di bonus offensivo.20-3. 43′ Poco guadagno territoriale in questa fase per l’. 41′ Subito possesso inglese. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO.15-3. 40’+4′manca ancora la conversione. 40’+3′ META YOUNGS! Attacco di 20 fasi degli inglesi, che viene concretizzato da Ben Youngs.15-3. 40′ Lungo attacco inglese al tramonto ...

