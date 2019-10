Juventus | le probabili scelte di Sarri verso l' Inter | Ramsey dovrebbe essere titolare

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Questo pomeriggio lasi è allenata per preparare la sfida contro l'che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizioper questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio Chiellini. Per il resto il tecnico toscano ha a disposizione gran parte della sua rosa e potrà fare in assoluta libertà le propriedi formazione....

calciodangolo_ : #InterJuve non vale solo il primato, in palio c'è molto di più ? Tutto sul derby d'Italia: orario, probabili formaz… - Angolo_Inter : #InterJuve non vale solo il primato, in palio c'è molto di più ? Tutto sul derby d'Italia: orario, probabili formaz… - Angolo_Juventus : #InterJuve non vale solo il primato, in palio c'è molto di più ? Tutto sul derby d'Italia: orario, probabili formaz… -