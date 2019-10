Milano Wine Week | degustazioni e brindisi record

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È sempre più ricca di novitàe soprattutto di appuntamenti. Moltissimi sono i consorzi e le cantine che hanno aderito alla seconda edizione. E moltissime saranno le occasioni per assaggiare grandi vini, partecipare a master class e averticali, lanci di nuove etichette, aperitivi, cene esclusive e walk-around tasting. Il tutto all’interno di una cornice rivolta alle nuove generazioni e a una viticoltura sostenibile.Quartier generale della manifestazione sarà lo storico Palazzo Bovara in c.so di Porta Venezia, mentre in altri 6 quartieri disaranno allestiti altrettantiDistrict: Brera / Garibaldi / Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece “occupata” dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco ...

sararepetto79 : RT @donnedelvino: “Il design nel bicchiere” è l’asta delle #DonneDelVino con @amorimcorkv e Aiap Women in Design Award alla #MilanoWineWeek… - BrachettodAcqui : ??SAVE THE DATE?? Acqui Docg Rosé e Brachetto d’Acqui vi aspettano giovedì 10 ottobre al Brian & Berry Building in vi… - donnedelvino : “Il design nel bicchiere” è l’asta delle #DonneDelVino con @amorimcorkv e Aiap Women in Design Award alla… -