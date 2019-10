Ginnastica | Mondiali 2019 | quarta suddivisione Yeo Seo-jeong da brividi al volteggio | la

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Yeo Seo-era la ragazza più attesa delladelle qualificazioni aidiartistica e ha mantenuto le premesse. La figlia di Yeo Hong-chul, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ha incantato tutti alla tavola: magnifico Rudi in apertura (14.933), preciso doppio avvitamento come secondo salto (14.600) e media di 14.766 per la 17enne sudcoreana che è balzata al comando della classifica di specialità ipotecando il pass per la finale e candidandosi seriamente per una medaglia. Per il resto non sono arrivate particolari prestazioni da quella che era già da tempo stata considerata come ladal minor tasso tecnico di tutta la rassegna iridata. La Corea del Sud ha totalizzato 156.662 punti e si issa in quinta posizione nella classifica a squadre sempre guidata dalla Germania (161.897) davanti al Belgio (161.238), la ...

