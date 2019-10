Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Si torna a parlare dioggi 3 ottobre, considerando il fatto che la nuova campagnaconsente di acquistare alcuni smartphone molto popolari in Italia, come i variS10 edXR. Dopo la campagna trattata a metà settembre, dunque, questo giovedì è importante prendere in esame alcune promozioni valide esclusivamente in Rete e che secondo le prime informazioni raccolte andranno in scadenza nella giornata di domani. Proviamo dunque a capire come stiano realmente le cose. Quanto costanoS10 edXR con le? In un contesto di questo tipo, è importante evidenziare quanto costino i due modelli più popolari inseriti in questa campagna. Ad esempio, chi desidera unS10 da 128 GB può procedere nelle prossime 36 ore a 699 euro. Un ottimo prezzo, soprattutto considerando gli standard di questo store, senza ...

OptiMagazine : Bel rilancio con le offerte Trony online per Samsung Galaxy S10 ed iPhone XR fino al 4 ottobre… - elespaterlini1 : @Erriders Rilancio. E perché non un partito dei sedicenni? Poi a18 anni fuori tutti si - PMO_W : @MelgerTina @dieLinke L'ho descritta bel commento di rilancio. -