Giochi | la creatività italiana è sempre più apprezzata E ad Essen siamo sul podio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Di manifestazioni ludiche se ne organizzanodi più, in Italia e all’estero, e ci sonopiù giocatori/visitatori che vi partecipano. Nei paesi anglosassoni per esempioal boom: è sbocciata una vera primavera deida tavolo. Ma in cima alla lista restae indiscutibilmente la Internationale Spieltage (Giornate internazionali del gioco) di, quest’anno in programma dal 24 al 27 ottobre. Nel 2018 sono arrivati 190mila visitatori, con 1.150 espositori da 50 nazioni. Nate nel lontano 1983 hannomantenuto la stessa filosofia di base: si va lì e si gioca, si gioca, si gioca. E così piano piano sono diventate un must: un gamer non è un vero gamer se non le ha visitate almeno una volta. Nelle prime edizioni gli italiani proprio non c’erano: ne ricordo una nella seconda metà degli anni 80 in cui non ho incontrato un singolo italiano, né tra gli espositori ...

