Le dimissioni del cda di Ama e i problemi di Trump con la crescita economica

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Gianluigi Paragone - sterzata del grillino dopo aver promesso le dimissioni : "Se volete - cacciatemi" : Prosegue l'epopea di Gianluigi Paragone, il grillino che non vole mollare la poltrona. Breve sintesi delle puntate precedenti: disse che in caso di accordo col Pd avrebbe lasciato il M5s, ma non lo ha fatto; aveva annunciato il voto contrario alla fiducia al governo Conte-bis in Senato ma alla fine

Riccardo Fraccaro senza delega ai Servizi minaccia le dimissioni : "A queste condizioni - mi faccio da parte" : Nel governo bis di Giuseppe Conte c'è una casella tanto bramata: è la delega ai Servizi segreti. Il premier non intende in alcun modo cederla ad altri, mentre Luigi Di Maio vorrebbe affidarla a Riccardo Fraccaro. Proprio quest'ultimo aveva minacciato le proprie dimissioni: "A queste condizioni, mi f

Nissan - l’amministratore delegato Hiroto Saikawa annuncia le dimissioni. “Ha percepito bonus illegittimi” : Nissan cambia guida, ancora. Dopo le pressioni da parte della stampa nipponica, l’amministratore delegato Hiroto Saikawa ha annunciato le sue dimissioni, previste per il 16 settembre. A suo carico alcune accuse di irregolarità finanziarie, avvenute – a suo dire – senza che ne fosse a conoscenza: si tratta di guadagni legati all’andamento del titolo in Borsa e calcolati erroneamente, che hanno portato nelle sue tasche un totale ...

Fisco : Aidc-Ungdcec - chiediamo le dimissioni dei garanti del contribuente : Roma, 5 set. (Labitalia) - "chiediamo formalmente le dimissioni dei garanti del contribuente, dopo [...]

Lega - il capogruppo in consiglio comunale a Sarzana attacca Mattarella : “Traditore della patria”. Pd e Sinistra chiedono le dimissioni : “Traditore della patria”. Così Emilio Iacopi, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sarzana, in provincia di La Spezia, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un post su Facebook, il politico leghista ha corredato la foto del Capo dello Stato allo status, salvo rimuoverla dopo poche ore. Ma la polemica era ormai scoppiata. E da diverse parti sono richieste di dimissioni del consigliere e un ...

Ruth Davidson ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore scozzese : Ruth Davidson ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore scozzese, incarico che ricopriva dal novembre del 2011. Davidson ha motivato la sua decisione citando le difficoltà di gestire la sua vita familiare dalla nascita del suo primo

25 luglio (o agosto?) : ‘Sua Maestà ha accettato le dimissioni del cavalier…’ : “E venne allora er granne guazzabuglio che fu chiamato er venticinque luglio…” La guerra andava male, il duce s’era fissato col bagnasciuga e persino l’alleato cominciava ad avere i guai suoi. Onde per cui i gerarchi più intelligenti cominciarono a guardarsi fra di loro e decisero che loro, per i begli occhi di Benito, non avevano alcuna voglia di andarsene a quel paese. Si fece il Gran consiglio del Fascismo e il duce finì in minoranza ...

Crisi di Governo - il giorno dello scontro Salvini-Conte : dalle accuse alle dimissioni. Video-blob : Quella del 20 agosto è stata una giornata lunga, carica di tensioni, arrivata al termine di una delle Crisi più folli della storia repubblicana. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni in serata, recandosi al Quirinale al termine del suo discorso al Senato. Un discorso, quello di replica, che non ha mancato di sottolineare ulteriormente le distanze con la Lega di Matteo Salvini, accusato a più riprese di essere il ...

dimissioni Presidente del Consiglio : cosa accade - iter e chi fa le veci : Dimissioni Presidente del Consiglio: cosa accade, iter e chi fa le veci Parliamo di un argomento caldo, per non dire scottante di questi giorni, vale a dire le eventuali Dimissioni di un Presidente del Consiglio. È interessante infatti notare quali siano le conseguenze, l’iter e chi ne fa le veci, in un momento assai delicato del percorso di una legislatura. Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra i poteri legislativo, ...

Le dimissioni di Conte sui principali siti del mondo : La notizia delle dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono rimbalzate sui principali siti del mondo, a partire dai quotidiani europei che la mettono in apertura. In Francia, Le Monde dedica spazio alla crisi di governo italiana, titolando "In Italia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia le dimissioni. Questa decisione arriva dopo diverse settimane di crisi politica innescata dal ministro dell'Interno, Matteo ...

Governo - le dimissioni al vetriolo del premier Conte : "Salvini irresponsabile per interessi personali" : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel Governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale mercoledì alle 16

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Crisi - l’annuncio del Quirinale : “Conte ha rassegnato le dimissioni”. Domani consultazioni : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti. Lo rende noto il Quirinale. Le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio ...