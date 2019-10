Il Napoli rilancia la campagna abbonamenti

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ilha annunciato un nuovo prolungamento della. A partire dalle 12 di oggi sarà possibile sottoscrivere le tessere a prezzi ulteriormente ritoccati verso il basso. Questo in virtù del fatto che le partite giocate al San Paolo sono state già tre (Samp, Cagliari e Brescia). Secondo il nuovo listino, al netto della prevendita di 10 euro, l’abbonamento in Tribuna Autorità costa 2.526 euro, in Tribuna Posillipo 840 euro, in Nisida 630 euro, nei Distinti 420 e in Curva 226. I diritti di prevendita non vengono applicati in caso di acquisto online. Per l’acquisto telematico basta seguire le istruzioni sul sito del club. Per sottoscrivere la tessera è necessario essere titolari della Fidelity Card. L'articolo Illailsta.

100x100Napoli : Il via alle ore 12:00 di martedì 1 ottobre - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Il Napoli si riscatta contro il Brescia, dimentica la sconfitta contro il Cagliari e si rilancia verso i primi posti de… - ilnapolionline : Il Napoli si riscatta contro il Brescia, dimentica la sconfitta contro il Cagliari e si rilancia verso i primi post… -