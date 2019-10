Il fisico Faggin | “Il computer ci supera ma non sarà mai la vita”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Ilè una macchina ma nonmai la vita, il virtuale non è reale”. Parola di Federico, ma soprattutto inventore di tre “cose” che fanno parte da anni della nostra storia: microprocessori, touchpad e touchscreen. Italiano, ma trapiantato negli Usa dal 1968, ha lavorato nell’ultimo mezzo secolo per mettere ialla portata di tutti. Questo pomeriggio era a Cagliari ospite di Innois, innovazione e idee per la Sardegna, il nuovo progetto stabile della Fondazione di Sardegna.sara’ anche la punta di diamante di Sinnova, il salone dell’innovazione, in programma il 3 e 4 ottobre a Sa Manifattura. Sta presentando Silicio, il suo ultimo libro. Con il sottotitolo che da’ un’idea del personaggio e del suo pensiero: “dall’invenzione del microprocessore alla nuova scienza della ...

Luciano61635143 : @YouTube Oggi 27 Settembre 2019 lo scienziato Federico Faggin ha visitato il FESTIVAL DELLA RICERCA SCIENTIFICA...… - Nmarru : @Forchielli Per esempio pochi sanno che i microprocessori che sono alla base dei PC e dei moderni telefonini sono s… -