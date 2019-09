Parma-Torino | parola agli allenatori | D’Aversa soddisfatto | Mazzarri rammaricato

Parma-Torino 3-2 : gara ricca di emozioni : Brutta serata per Mazzarri. Al Tardini succede di tutto, il Parma vince in extremis 3-2, spreca un rigore, sfrutta dopo

Calcio - Serie A : Parma-Torino 3-2 - Inglese regala la vittoria all’88esimo minuto. Granata in 10 per un’ora : Il Parma ha sconfitto il Torino per 3-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A, i ducali si sono imposti grazie a una rete di Inglese a due minuti dal termine e hanno così conquistato la terza vittoria in campionato grazie alla quale agganciano proprio i Granata all’ottavo posto in classifica con nove punti all’attivo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 2′: Gervinho vince un duello con Izzo, crossa in mezzo ...

Parma-Torino 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Kulusevski il migliore - difesa granata da horror [FOTO] : Parma-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Ultima gara di questa sesta giornata di Serie A, il monday night del Tardini tra Parma e Torino. Le due squadre provengono dalle vittorie casalinghe di misura rispettivamente contro Sassuolo (al fotofinish e su autogol) e Milan, in rimonta grazie ad un super Belotti. La partita termina 3-2 con la rete nel finale di Inglese dopo un primo tempo scoppiettante, queste le pagelle della nostra ...

Parma e Torino danno spettacolo - ma la vittoria parla… Inglese [FOTO] : Gol ed emozioni nel primo tempo, più tattica nel secondo. Ma Parma e Torino, nel monday night della sesta giornata di Serie A, danno spettacolo. Il primo tempo si chiude addirittura sul 2-2, con in mezzo un rigore fallito, ma a spuntarla sono i padroni di casa nel finale. Il match si sblocca subito, dopo due minuti. Gervinho, servito in profondità, sfrutta tutta la sua velocità per involarsi tutto solo davanti al portiere e servire ...

Posticipo Serie A - Parma-Torino 3-2 : 22.44 Al Tardini il Parma batte il Torino 3-2 in rimonta e lo aggancia in classifica. Parma avanti al 2': Gervinho mette in mezzo per la spaccata vincente di Kulusevski.Al 12' pari Toro:cross di Verdi, Ansaldi tutto solo di testa batte Sepe. Col Var, rigore per il Parma e secondo giallo per Bremer (mani in area al 29') ma Gervinho si fa ipnotizzare da Sirigu Ancora Var per il penalty dei granata (Laurini colpisce Belotti): lo stesso bomber ...

Risultati Serie A live - 6^ giornata : si gioca Parma-Torino - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Il Napoli supera il Brescia. Vittorie per Lazio, Roma e Udinese. Cagliari e Parma si dividono il punto. Il Milan cade contro la Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore ...

