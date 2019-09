Def | finito Cdm | approvata Nota aggiornamento

Mercato Juventus : colpo Definito. Paratici sul fenomeno Haland : Mercato Juventus – Nonostante la sessione di calcioMercato si sia da poco conclusa e c’è da pensare alle questioni di campo, in casa Juventus si pensa a rinforzare la rosa. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese avrebbe messo nel mirino uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico globare. Il nome, potrebbe lasciare sbigottiti i non addetti ai lavori, ma da più parti arrivano conferme sulle ...

A 30 anni dal debutto arriva Seinfeld su Netflix - la sit-com che ha Definito un genere : Per l'arrivo di Seinfeld su Netflix bisognerà attendere più di un anno, ma la notizia è comunque entusiasmante: il gigante dello streaming ha acquistato i diritti per la trasmissione globale di tutti i 180 episodi della sitcom considerata pionieristica del genere. L'accordo della durata di cinque anni, che decorrerà dal 2021, è stato siglato tra Netflix e Sony Pictures Television, che controlla i diritti di distribuzione della serie NBC. ...

117 giorni nella pancia della mamma morta - nata bimba sana : caso Definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

Mondiali Basket 2019 – Grecia eliminata - Definito il quadro dei quarti di finale : Gli USA battono il Brasile, Grecia eliminata a sorpresa: il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 E’ terminata l’avventura degli azzurri della palla a spicchi ai Mondiali di Basket 2019. L’ItalBasket è pronta a fare rientro in Italia dalla Cina, ma lo spettacolo della rassegna iridata continua. Giornata amara, oggi, per la Grecia di Antetokounmpo, eliminata a sorpresa, mentre gli USA festeggiano per la ...

Europei Volley 2019 – Definito il quadro delle semifinali - saranno Serbia-Italia e Turchia-Polonia : Sabato si disputeranno le due semifinali degli Europei di pallavolo femminile, le azzurre sfideranno la Serbia per un posto in finale La semifinale del Campionato Europeo 2019 tra l’Italia di Davide Mazzanti e la Serbia si disputerà ad Ankara sabato 7 giugno alle ore 16 italiane. Nella seconda semifinale scenderanno in campo Turchia e Polonia (ore 18.30). Risultati e calendario: Quarti di finale (4 settembre) WQF 01 (Ankara) – ...

Calciomercato Roma - Mkhitaryan sbarca oggi nella Capitale : Definito il suo passaggio in giallorosso : Il giocatore armeno sbarcherà nella mattinata di oggi in Italia, pronto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso La Roma ha il suo nuovo esterno d’attacco, si tratta di Henrik Mkhitaryan che questa mattina sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il giocatore armeno arriva dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto, ...

Europei Volley 2019 – L’Italia è tra le migliori otto - Definito il tabellone dei quarti di finale : Grazie alla vittoria contro la Slovacchia, le azzurre staccano il pass per i quarti di finale dove troveranno la Russia Nel quarto di finale del Campionato Europeo 2019, la Nazionale Italiana femminile scenderà in campo contro la Russia mercoledì 4 settembre alle ore 18 all’Atlas Arena di Lodz. Negli altri quarti si affronteranno sempre il 4 settembre: Polonia-Germania a Lodz, Serbia-Bulgaria e Turchia-Olanda ad Ankara. Questi gli ...

Non esiste il gene dell’omosessualità : l’orientamento sessuale Definito da molteplici fattori : Un team di ricerca internazionale guidato dallo scienziato italiano Andrea Ganna ha dimostrato che non esiste il gene dell'omosessualità. Sequenziando i dati di circa mezzo milione di persone sono emerse cinque varianti genetiche associate in modo "statisticamente significativo", più moltissime altre con un certo grado di influenza. Risulta dunque impossibile determinare l'orientamento sessuale di una persona attraverso la semplice analisi del ...

Tommaso Zorzi aggredito da una donna in centro a Milano : "Mi ha Definito 'frocio'" : Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo, è stato vittima di una aggressione omofoba in centro a Milano. È lo stesso Zorzi a raccontare l’aggressione con un video su Instagram: “Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di merda”. Come ...

Sanchez è dell'Inter - Definito anche lo scambio Biraghi-Dalbert con la Fiorentina : Ieri, in tarda serata, è stato finalmente definito il passaggio di Alexis Sanchez dal Manchester United all'Inter. Una trattativa lunga, che sembrava poter saltare da un momento all'altro, ma che ha seguito le orme del passaggio di Romelu Lukaku ai nerazzurri. Modalità simili, trattative estenuanti che, però, hanno dato ragione alla dirigenza nerazzurra e portato a Milano due grandi attaccanti. Diverse, invece, le formule d'acquisto: mentre ...

L'Argentina e la maledizione del Default infinito : L’insuccesso del liberista Macri, il ritorno dei Peronisti, la fuga dei mercati. E un destino di fallimenti economici che si ripete da quasi due secoli, con tutti i governi

Quelli che vogliono denunciare Piero Angela (e non solo) per aver Definito le scie chimiche una bufala : Uno striscione di protesta contro Piero Angela per aver smontato il complotto delle scie chimiche La teoria del complotto sulle scie chimiche continua a vivere sui social network, ma c’è l’ambizione di entrare (o meglio, ritornare) nelle aule di giustizia. È infatti di poche ore fa la notizia dell’esistenza di un documento, fatto circolare soprattutto online tra i fan(atici) della cospirazione delle irrorazioni, che vorrebbe ...

Crisi - Berlusconi : “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno Definito il precedente governo perché farebbe male a tutti” : “Non riferisco le frasi con le quali Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché sono parole che farebbero male a tutti”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la Crisi di governo L'articolo Crisi, Berlusconi: “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno ...

TS – Icardi-Napoli - affare Definito! Si attende l’ok del calciatore : Secondo Tuttosport, l’affare tra il Napoli e Icardi sarebbe ormai definito. Manca solo il sì definitivo del calciatore Secondo il quotidiano piemontese, il Napoli avrebbe fatto sapere a Mauro Icardi che entro lunedì dovrà decidere se accettare o meno la destinazione partenopea. In caso contraria, il club di De Laurentiis prenderà altre strade per coprire il ruolo di punta centrale. Tuttosport si spinge anche oltre in merito alla ...