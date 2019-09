Danilo Toninelli si candida ufficialmente al ruolo di capogruppo in Senato M5s

Lorenzo Fioramonti è il nuovo Danilo Toninelli : Roma. Lorenzo Fioramonti è, evidentemente, il nuovo Danilo Toninelli. Solo che non tutti se ne sono ancora accorti. Il nuovo ministro dell’Istruzione rossogiallo è partito col botto, come primo atto ha minacciato di dimettersi se nella manovra non ci saranno tre miliardi per il suo ministero. La mos

Tapiro d'oro a Danilo Toninelli/ Staffelli : 'Era un bravo ministro - mai fatto gaffe' : Tapiro d'oro a Danilo Toninelli: Striscia la notizia 'premia' l'esponente M5s, non riconfermato come ministro per il Conte-bis.

Striscia la Notizia - Valerio Staffelli infierisce su Danilo Toninelli : "Come ti hanno asfaltato?" : Il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, nella sua seconda puntata di questa edizione - in onda martedì 24 settembre - ha deciso di consegnare il Tapiro d’oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Con

Danilo Toninelli capogruppo - la mossa di Luigi Di Maio per fermare la scissione nei Cinque stelle : Nei Cinque stelle ci sono ancora molti malumori che si trascinano da quando il M5S ha stretto un'alleanza con il Pd. Ci sono i grillini contrari, quelli delusi per essere rimasti fuori dalla squadra di governo, quelli furibondi per le decisioni sempre prese dall'alto. E quelli che temono una sconfit

Matteo Salvini inchioda Danilo Toninelli : "Era talmente genio che il M5s lo ha trombato" : "Passare dal pentastellato alla esperta in conserve di pomodoro De Micheli non so che passo in avanti rappresenti". Matteo Salvini commenta così, in occasione di Atreju 2019, il passaggio dal Conte al Conte bis. "Perché interrompere il governo? Perché c'erano ministri come Toninelli che erano dei 'S

Danilo Toninelli a Libero : "Immigrazione? Macché razzisti - abbiamo salvato delle vite" : Onore a Danilo Toninelli, non porta rancore ed è a favore della libertà di stampa. Insomma, è un sincero democratico. Potremmo dire quasi un liberale, se non temessimo che la definizione rischierebbe di metterlo in difficoltà con i suoi compagni di Movimento. Noi di Libero non gliene abbiamo perdona

Danilo Toninelli ha molta fiducia in sé : "Da quando sono entrato al ministero..." - intervento misterioso : Era con discreta approssimazione il peggiore e più improbabile dei ministri del governo M5s-Lega. Si parla ovviamente del grillino Danilo Toninelli. Hanno provato a farlo fuori dal dicastero della Infrastrutture un po' in tutti i modi, pentastellati compresi, ma ha resistito fino all'ultimo, fino a

Ci mancherai tantissimo - Danilo Toninelli : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Il nuovo governo Conte, nato dall’alleanza parlamentare tra M5s e Partito democratico è freschissimo di giuramento – avvenuto, come da protocollo, alla presenza del presidente della Repubblica questa mattina al Quirinale. Un’occasione in cui palese e – oseremmo dire – dolorosa, dopo l’annuncio della lista dei ministri anticipata ieri dal presidente Conte, si è concretizzata ...

Crisi - l’addio di Danilo Toninelli. Ma non va via in silenzio : ecco che dice : Danilo Toninelli sembra accettare il suo destino, ma non proprio a cuor leggero. L’ex ministro delle infrastrutture, protagoniste di innumerevoli gaffe che, potrebbero aver messo in imbarazzo persino il Movimento 5 Stelle, commenta con una puntina di contrarietà la nuova ‘scelta’ del Conte bis. “Ho la coscienza a posto. Certo, di errori ne avrò fatti, chi non ne fa. Ma credo di aver pagato oltre le mie responsabilità”. Chi in questi giorni ha ...

Paola De Micheli - la piddina al posto di Danilo Toninelli alle Infrastrutture : il ritratto : Presentata la lista dei ministri dell'inciucio Pd-M5s, una lunga lista zeppa di molti sconosciuti e pochissimi nomi del rilievo, soprattutto da parte del Pd. Un capitolo a sé, nella nuova squadra di Giuseppe Conte, lo merita il dicastero delle Infrastrutture: addio, finalmente, a Danilo Toninelli. E

Danilo Toninelli fatto fuori dal governo Pd-M5s - Specchia : "Lo rimpiangeremo - ha solo sbagliato Ministero" : Eppure, diomio, lo rimpiangeranno. Lo rimpiangeranno assai, tutti i satirici d' Italia, soprattutto Maurizio Crozza che ne ha lanciato muscoli, idee e congiuntivi ipertrofici oltre l' ostacolo, rendendolo il mesto "ministro dell' entusiasmo". Loro lo rimpiangeranno. Il resto del mondo, forse, un po'

Danilo Toninelli disperato : non funziona più la lavastoviglie e il frigo. Alla faccia dei costi-benefici : C'è una storia dietro a questa crisi di governo, che potrebbe sembrare banale ma non lo è: "La storia della lavapiatti di Toninelli è invece lo specchio dell'Italia di oggi, dove le parole si sgretolano di fronte alle piccole cose della realtà quotidiana - scrive Franco Bechis alle pagine del Tempo

Danilo Toninelli - umiliazione estrema. Governo Pd-M5s - "ministri grillini confermati in blocco tranne lui" : Tutti salvi tranne uno, Danilo Toninelli. Nel Movimento 5 Stelle si ragiona sul toto-ministri di un eventuale Governo insieme al Pd e tra suggestioni e tentazioni come Luigi Di Maio ministro degli Interni ("Al Viminale farebbe senz'altro meglio di Salvini", assicurano i grillini in un retroscena del

Open Arms - Danilo Toninelli si copre di ridicolo : "Avevo firmato il decreto di Salvini - perché oggi no" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha dato inizio a una vera e propria guerra: "Avevo già firmato a suo tempo il decreto di Salvini, che vietava l'ingresso, il transito e la sosta della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato, anche stavolta, per ribadire che ch