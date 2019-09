Clima | concentrarsi sulla diagnosi non basta Occorre agire sulla terapia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Quando stavo per laurearmi, ero affascinato dalla neurologia. Avevo un professore molto bravo che, come Sherlock Holmes, in base ai sintomi riusciva a capire la sede della lesione cerebrale. All’epoca la risonanza magnetica e la tac erano appena agli inizi e lesi basavanoclinica. Mi allontanai dalla neurologia perché purtroppo la, in quel momento storico, era ben poca cosa. Assistevamo, quindi, a sofisticateper poi attuare sempre le stesse terapie. Il dibattito sulattuale mi pare simile alla situazione a cui assistevo all’epoca per la neurologia: tutti ad accapigliarsicon idee divergenti e, d’altro canto, scarsissime proposte. Ma a chi importa se il riscaldamento globale cui assistiamo è parte di un normale ciclo nei cambiamentitici terrestri o frutto dell’intervento dell’uomo? Il fatto è che ...

