Migranti | altri mini-sbarchi nella notte | a Lampedusa arrivati in 80

**Migranti : altri 84 trasferimenti da Lampedusa - restano in 76 all'hotspot** : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Proseguono i trasferimenti dei migranti da Lampedusa. Oggi altre 84 persone hanno lasciato l'isola di Lampedusa per raggiungere, in nave, Porto Empedocle (Agrigento). Ieri altri 90 migranti avevano lasciato l'isola. restano così in 76 all'hotspot su una capienza di 95

**Migranti : altri 90 lasciano hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) - altri 90 migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone.

Migranti - ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 Migranti - hotspot al collasso | Altri 41 in Calabria : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Migranti - nuovi sbarchi a Lampedusa. Ocean Viking ne soccorre altri 36 e chiede un porto sicuro : Proseguono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: l'ultimo è quello di una barca in legno con a bordo 27 Migranti. E sull'isola rimane il problema del sovraffollamento dell'hotspot. Intanto la Ocean Viking ha soccorso, su richiesta delle autorità maltesi, altre 36 persone in mare: l'imbarcazione chiede un porto sicuro a Italia e Malta per far sbarcare 218 persone.Continua a leggere

Migranti - in 27 sbarcano nella notte a Lampedusa : anche 8 bambini. E la Ocean Viking ne soccorre altri 36 : a bordo sono 218 : Ventisette solo nell’ultima notte. Oltre 220 due giorni fa, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Il numero di Migranti che nelle ultime settimane stanno arrivando sulle coste italiane è in aumento e mette in allarme il Viminale: sono 1435 quelli sbarcati da inizio settembre. E la maggior parte non arriva a bordo delle navi delle ong, o con quelle della Guardia costiera, ma lo fa autonomamente, con i cosiddetti ...

Migranti : a Lampedusa arrivati altri 27 su barca in legno : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Nella notte una lancia in legno ha raggiunto autonomamente l'imboccatura del porto dove è stata intercettata della Guardia di Finanza. A bordo 27 persone, di cui 15 uomini, 4 donne e 8 bambini. Raccontano di aver lasciato Zuwara, #Libia, e di essere della Tunisia, Pak

La nave Ocean Viking ha salvato altri 36 Migranti. Ora a bordo sono in 218 : La nave Ocean Viking, che Medici senza frontiere gestisce insieme a Sos Mediterranee, ha salvato 36 migranti che si trovavano su un barchino di legno in acque internazionali. Come riferisce su Twitter la stessa Msf: "questa ultima operazione è stata coordinata dalle autorità marittime maltesi e porta a 218 il numero totale di superstiti a bordo della Ocean Viking" in questo momento. BREAKING @SOSMedIntl and @MSF_Sea teams just ...

Ocean Viking salva altri 73 Migranti : ora sono in 182 a bordo in attesa di un porto di sbarco : La nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato altri 73 migranti su una piccola barca sovraffollata a 29 miglia dalle coste libiche. Ora sono in tutto 182 le persone soccorse a bordo della nave umanitaria che chiede con urgenza un porto di sbarco. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne, bambini piccoli.Continua a leggere

Lampedusa - arrivati altri 102 Migranti. Sindacato polizia Sap : “Sbarchi continui - sistema in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...

Migranti : altri 80 trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa - in nave a Porto Empedocle : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Oggi altri 80 Migranti hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). Restano così almeno un centi

