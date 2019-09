H.Kong, lacrimogeni e corpi speciali

La polizia di Hongha sparato gascontro i manifestanti in un affollato quartiere dello shopping,dopo che la folla ha circondato i poliziotti che avevano eseguito una serie di arresti.E' il 17esimo weekend di proteste. In campo. Molti arresti. Un agente avrebbe sparato colpi in aria E' il secondo scontro in due giorni. I manifestanti aumentano i loro raduni in vista del 70esimo anniversario della fondazione della Cina comunista,che sarà martedì.I dimostranti:"Protesteremo finchè avremo libertà di espressione".(Di domenica 29 settembre 2019)