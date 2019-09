Perde il cane e lo ritrova dopo 4 anni | l’incontro tra l’husky e il proprietario è

Nadia Toffa l’ultimo post il 1 luglio con il suo cane Totò e il messaggio commovente de Le Iene «Chi ha vissuto come te non Perde mai» : L'addio de Le Iene a Nadia Toffa, il suo ultimo post il 1 luglio «Io e Totò unite contro l'afa» Nadia Toffa ci ha lasciato questa mattina all’età di 40 anni compiuti soltanto lo scorso 10 giugno. ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Bill Perde la custodia di Will - ecco tutte le fasi del processo : Ripercorriamo insieme le tappe del processo per la custodia di Will Spencer. Katie esce vittoriosa da questo "scontro" ma il vero vincitore è Ridge Forrester!

Beautiful - anticipazioni americane 12-16 agosto : Thomas non vuole Perdere Hope : Mentre le puntate italiane di Beautiful sono state sospese per una pausa estiva, l'attenzione dei telespettatori è tutta rivolta verso le trame americane, nelle quali Hope e Liam hanno finalmente scoperto che la piccola Beth non è morta a Catalina. Considerando l'importanza degli eventi, sono stati diffusi con largo anticipo anche gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 12 al 16 agosto, i quali confermano come le vite di molti personaggi ...

Fermo - il padrone è in ambulanza il cane lo segue e si Perde : Argo ha cercato di restare fino all'ultimo con il suo compagno di una vita, ma non ce l'ha fatta. L'uomo è morto in ospedale, ma la famiglia lo ha cercato e ritrovato grazie ai social

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Hope felice - Steffy non vuole Perdere Phoebe : La prima parte della lunga storyline relativa alla finta morte di Beth Spencer sta per giungere al termine. Nelle puntate americane di Beautiful, Liam ha scoperto i dettagli di quanto accaduto a Catalina ed è subito corso da Hope, informandola dell'accaduto. Le trame settimanali si sono concluse proprio così, con la sorprendente rivelazione dello Spencer. Da lunedì 5 agosto i momenti commoventi saranno numerosi, a partire dall'abbraccio di Hope ...