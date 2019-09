I penalisti pronti allo sciopero contro la riforma della prescrizione | Decuplicherà

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Gli avvocatisono sul piede di guerra,lache entrerà in vigore a partire dal 2020. E che ministroGiustizia, a quanto risulta dopo l’inavuto con il dem Andrea Orlando, non ha intenzione di toccare. Ad annunciare possibili mobilitazioni è Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali: “Sullasiamoa darela risposta più dura che si possa immaginare da una associazione di avvocati che può arrivare anche all’astensione dalle udienze”, ha detto a margine di un inagli Stati generali per ladell’ordinamento giudiziario, a Roma.Per Caiazza le norme varate dal governo giverde devono essere “abrogate o almeno rinviate”, altrimenti scatterà la mobilitazione dei. Duro l’attacco al ...

