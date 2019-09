Usciamo dai social | in piazza per spaventare i potenti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Noi ce crediamo, stiamo qui per questo. Vede, siamo un botto. Pensiamo che tutti i giovani uniti possano fare la differenza, che se ce vedono se mettono paura”. Giulia, capelli lunghi scuri e il broncio dei diciassettenni di ogni epoca, non termina la frase, dal gruppetto che le si è riunito attorno - “siamo tutte del liceo di scienze umane “Platone”, dice una biondina - scatta l’applauso. Lei si nasconde il viso con le mani, fa una smorfia di imbarazzo e poi riprende: “Se ce credi, ci devi stare, solo così possiamo davvero fare paura ai, che ci stanno rubando il futuro”.Il corteo del “Friday For Future”, il terzo sciopero globale dopo quello del 15 marzo e del 24 maggio, è appena arrivato aMadonna di Loreto, i ragazzi, circa duecentomila, che hanno partecipato si dividono in gruppetti, si ...

LucianaMatarese : Il Fridaysforfuture a Roma, grande energia, bella gioventù, molta voglia di esserci. Oltre i social.… - lishiso : mia madre: dai usciamo muoviti ti vesti sei pronta dai sempre mia madre: inizia una telefonata con le amiche di 40 minuti - gesalquadrato : RT @Emmeofficial1: @valerioj91 Shsgsgsfagshsjsgshsusfaud, usciamo in balcone di notte a prendere al volo quella di sopra dai -