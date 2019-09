Roma | per due giapponesi scontrino da 430 euro

Borzì : Da Acli Roma sì a accoglienza - tante iniziative per Giornata Mondiale Migrante e Rifugiato : Roma – La Acli di Roma aderiscono alla 105ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebrerà domenica 29 settembre 2019, con diverse iniziative a partire da una cartolina che mira a sensibilizzare sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione per rispondere all’appello del Santo Padre che invita ad nuova apertura perchè “non si tratta solo di migranti: si tratta delle nostre paure, della carità, ...

PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia in campo per ripulire la Capitale : Roma – PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia al lavoro per ripulire la Capitale Oggi, dopo aver dato il via all’iniziativa il 19 settembre con la pulizia dei giardini che circondano il Colosseo, i Giovani di Forza Italia si ritroveranno alle ore 17:00 in piazzale caduti della Montagnola per la seconda tappa di PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future, armati prima di tutto di buona volontà ...

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200 mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Sciopero per il clima a Roma - i ragazzi spaventati dalla crisi ambientale difendono Greta : “Dice cose sensate” : Alle nove di mattina Piazza della Repubblica, luogo di inizio dello Sciopero dei ragazzi Romani, era già gremita all’inverosimile. Una folla di ragazzini e ragazzi, pochi gli adulti, arrivati a gruppetti quasi tutti con i mezzi pubblici. Alcuni giustificati dalla scuola, altri no: dai racconti si capisce che la circolare del ministro Fioramonti è stata recepita a macchia di leopardo; ma non importa, loro sono lì. Il fiume di studenti percorre ...

Dazn – Tutti gli appuntamenti del weekend : non solo Roma e Napoli - da non perdere il derby Atletico-Real : Il terzo match di Serie A TIM in esclusiva su Dazn sarà Sassuolo – Atalanta.Dazn trasmetterà anche Tutti gli incontri della sesta giornata di Serie BKT e alcune tra le migliori partite di calcio internazionale Terminato il turno infrasettimanale, la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste su Dazn anche durante l’ultimo weekend di settembre. La sesta giornata di Serie A TIM su Dazn si apre sabato 28 settembre alle ...

Fondi per riparare le buche a Roma : inchiesta per abuso d'ufficio : Indagine sui soldi che vengono dalle multe e che i Municipi devono usare per la manutenzione stradale

Roma - turiste giapponesi costrette a pagare 430 euro per due piatti di spaghetti : Due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce ed una bottiglia d’acqua sono costati una cifra spropositata a due turiste giapponesi, in visita a Roma all’inizio di settembre. Per questo semplice pranzo di una portata, senza nemmeno una bottiglia vino ad accompagnarlo, le due donne hanno dovuto sborsare ben 429 euro e 80 centesimi. La vicenda è avvenuta in un ristorante nei pressi di Castel Sant’Angelo in via Bacco di Santo Spirito. Le giovani ...

Emilia Romagna : Dell'Orco (M5s) - '3 condizioni per patto civico con Pd' (2) : (AdnKronos) - "Questi 3 punti -prosegue Dell'Orco-, penso siano le condizioni minime affinché ci siano possibilità che vada a buon fine un eventuale voto degli iscritti 5 stelle su Rousseau con un ampio mandato (passaggio inevitabile e necessario). Visto che non penso che Bonaccini & co siano dispon

Emilia Romagna : Dell'Orco (M5s) - '3 condizioni per patto civico con Pd' : Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il voto in Emilia-Romagna è un voto locale ma, visto il contesto, diventa una partita strategica per l’Italia. Al momento non c'è alcun accordo e rimane improbabile un patto civico, sul modello Umbro, in Emilia-Romagna". Lo scrive Michele Dell'Orco, dei 5 Stelle, su Fb.

A spasso per Roma con un tirapugni di metallo con lama : denunciato un turista americano : Un turista statunitense di 42 anni è stato denunciato a piede libero, ieri pomeriggio, dai carabinieri del Nucleo operativo...

La Roma ha "daspato a vita" un suo tifoso per i messaggi razzisti mandati al calciatore Juan Jesus : Per chi discrimina, sugli spalti della Roma non c’è posto. Utilizzando l’hastag “NoToRacsim”, la società dei giallorossi ha comunicato via Twitter la decisione di “daspare a vita” dalle sue partite il tifoso che aveva insultato sui social il difensore brasiliano, Juan Jesus. Nonostante intonasse i cori della Roma, il ragazzo aveva inviato vari messaggi su Instagram al calciatore, scrivendo: ...