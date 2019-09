L’atletica è senza il suo re | chi dopo Bolt?

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) OLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTREOLTRENella foresta dei più veloci del mondo, tutti aspettano di sapere chi sarà il nuovo re. Quello vecchioaver riempito oltre un decennio con la sua simpatia e le sue spaventose accelerazioni; oggi fa il pensionato, zavorrato di gloria e di primati, pasciuto da sponsor che continuano a riempirlo di soldi (Forbes ha calcolato che i guadagni che ha tratto da sponsor e pubblicità varie costituiscono il 97% delle sue entrate) per posare con questo o con quel marchio addosso: il 33enne Usain– il più grande velocista di tutti i tempi – è un vecchio ragazzo sorridente che continua a girare il mondo – mai dimenticare che è una dollar-machine ...

