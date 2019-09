Infortunio Spinazzola | gli ultimi aggiornamenti | l’esito degli esami

Infortunio Spinazzola/ Distrazione al bicipite femorale - quanto torna in campo? : Infortunio Spinazzola , Distrazione al bicipite femorale per il terzino della Roma. La sfortuna non abbandona il calciatore

Infortunio Spinazzola brutte notizie per la Roma : si ferma il difensore : Infortunio Spinazzola – La Roma si prepara per l’esordio di campionato contro il Genoa, la squadra di Fonseca ha intenzione di iniziare la stagione con il piede giusto. Nel frattempo non arrivano buone notizie nelle ultime ore, si è fermato per Infortunio l’ex Juventus Leonardo Spinazzola, il calciatore della Roma ha evidenziato un evento distrattivo a carico del bicipite femorale sinistro, ancora incerti i tempi di ...