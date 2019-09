Latina | ragazzina di 15 anni scomparsa | secondo la madre sarebbe con il vicino 40enne

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Martina Capasso, ha solo 15, ma sembra più grande. Ormai oltre tre giorni fa, dopo, una piccola lite in famiglia ha lasciato la sua casa died è ha fatto perdere le sue tracce. Forse si è allontanata in compagnia di un uomo, ilquarantenne. La mamma della, disperata, è intervenuta alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' di Rai Tre ha lanciato un accorato appello. Martina è scappata di casa con ilLunedì 23 settembre, Martina Capasso, ha avuto una discussione con i suoi cari: nulla di grave, le solite incomprensioni tra genitori e figli adolescenti che, generalmente, si esauriscono con qualche urlo. Invece, la, poco dopo, rimasta sola in casa è scappata, con ogni probabilità con ildi casa quarantenne (che ora potrebbe dover rispondere di sottrazione di minore). La mamma della giovane, intervenuta ieri sera alla trasmissione di Rai 3, 'Chi ...

Biosolex : Questa ragazzina ha solo 15 anni ed è scappata di casa, con lei un uomo di 40 anni - igorgnea : RT @Paolo3_P: @martinacarletti Nessuna ragazzina al mondo che metta lo stesso impegno per far emergere la povertà in Africa, in Asia o in A… - thewaterflea : RT @Paolo3_P: @martinacarletti Nessuna ragazzina al mondo che metta lo stesso impegno per far emergere la povertà in Africa, in Asia o in A… -