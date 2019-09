Ema | test su tutti i farmaci venduti in Europa | un enorme allarme sulle

L'Ema vuole testare tutti i farmaci per verificare l'eventuale presenza di sostanze cancerogene : tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono essere testati per l’eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell’Aifa dei lotti di ranitidina? e che nel 2018 era stato anche la causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi contenenti valsartan. Questa è la richiesta precauzionale dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, e riguarda ...

Non solo ranitidina - si estende l’allerta nitrosammine : Ema chiede i test su tutti i farmaci con principi attivi sintetizzati chimicamente : L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) chiede, in via precauzionale, che le aziende produttrici di farmaci contenenti principi attivi sintetizzati chimicamente riesaminino i loro medicinali per la possibile presenza di nitrosammine e testino tutti i prodotti a rischio. E nel caso vengano rilevate queste sostanze, della cui famiglia fa parte la N-nitrosodimetilammina (Ndma) al centro dell’allerta Aifa lanciata in Italia nei giorni ...

X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote [Video e Testo] : X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote, suo inedito, e vola direttamente ai Bootcamp [Video] Emanuele Crisanti ha solo 16 anni. Si fa chiamare Nuela e debutta a #XF13 scatenando subito l’ilarità di pubblico e giuria con il suo inedito “Carote”, la prima canzone che ha scritto. Tra tante risate, Sfera Ebbasta lo definisce un genio mentre per Samuel si tratta di avanguardia. Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: ...

Golf - PGA Tour 2020 : Joaquin NiEmann da solo in testa all’A Military Tribute at The Greenbrier - Werenski e gli altri USA lo inseguono : Non è bastata una sospensione per un temporale a fermare il terzo giro dell’A Military Tribute at The Greenbrier, torneo con il quale debutta la stagione 2019-2020 del PGA Tour. Al comando c’è il cileno Joaquin Niemann, già ieri co-leader, e ora a -15 dopo aver girato in -2, ma sempre meglio dei suoi compagni di avventura di ieri. Niemann, 21 anni da compiere a novembre, è uno dei molti giovani arrembanti della scena moderna del ...

Amazon testa un sistEma per lasciare recensioni con un solo tocco : Amazon sta testando un nuovo sistema per consentire agli utenti di recensire un prodotto acquistato sulla piattaforma con un solo tocco L'articolo Amazon testa un sistema per lasciare recensioni con un solo tocco proviene da TuttoAndroid.

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del CinEma di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Clima : protesta alla Mostra del CinEma di Venezia - “oggi il red carpet si è tinto di verde” [GALLERY] : Dopo oltre 7 ore di protesta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, gli attivisti hanno lasciato il sit it. “E’ stata un’occasione persa per un’istituzione culturale di questo spessore, che comunque è stata costretta a prendere atto del fatto che oggi il red carpet si sia tinto di verde” hanno spiegato i manifestanti. Lo scopo della protesta era sensibilizzare sui cambiamenti Climatici e sulla presenza ...