Riccardo Bossi denunciato a Firenze | avrebbe cenato senza pagare

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2019), 40 anni, primogenito del fondatore della Lega Umberto, sarebbe statoper non aver pagato una cena di 66 euro per due persone in un locale in piazza Beccaria a. Il ristoratore fiorentino Gaetano Lodà ha raccontato a La Nazione e ad alcuni quotidiani locali che sabato scorso, in compagnia di una ragazza, si sarebbe allontanato dal locale sostenendo di dover andare a prelevare contante a uno sportello bancomat e non sarebbe più tornato. La denuncia per insolvenza fraudolenta Il ristoratore Lodà aveva salvato sull'agenda il numero del telefonino con il quale gli era arrivata la prenotazione del tavolo,neanche sapere che fosse il figlio del fondatore della Lega. Dopo la sua segnalazione la polizia ha rintracciato il figlio maggiore del Senatùr in un residence non distante.è stato, quindi, identificato e informato del ...

firenze_today : Riccardo Bossi denunciato a Firenze: il figlio del Senatur cena al ristorante e va via senza pagare - Il Messaggero - LibertyAnna : RT @Virus1979C: «Vado a prelevare» e se ne va Riccardo Bossi mangia in un pub a Firenze e non paga: denunciato - vvoxonline : Mangia e non paga il conto: denunciato figlio di #Bossi >>> -