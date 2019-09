Lenny Kravitz lancia appello per gli occhiali smarriti | Aiutatemi

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019)non si dà pace: il 55enne cantante americano hato unsui social network per aiutarlo a ritrovare gli, che per lui evidentemente significato molto di più di due lenti e una montatura."Questivintage hanno un incredibile valore affettivo per me.a ritrovarli". Con un tweet accorato la rockstar statunitensehaunai fan perché gli diano una mano a recuperarli. "Li ho persi dopo l'ultimo spettacolo di Los Angeles allo Shrine Auditorium dello scorso fine settimana", aggiunge, indicando anche una mail per contattarlo. "Per qualsiasi informazione inviare un'e-mail aglasses@gmail.com".per gli: "" 25 settembre 2019 08:20.

Adnkronos : 'Aiutatemi', l'appello di Lenny Kravitz - CorriereQ : “Aiutatemi”, l’appello di Lenny Kravitz - Noovyis : (Lenny Kravitz perde i suoi occhiali da sole e chiede aiuto ai fan!) Playhitmusic - -