Atletica | Mondiali 2019 | Claudio Stecchi insegue la finale nel salto con l’asta in una

(Di martedì 24 settembre 2019) Cresce l’attesa per l’inizio deididi Dohafissato per venerdì 27 settembre. Nel secondo giorno di gare scenderà in pedanache punta allanelin alto. L’atleta delle Fiamme Gialle in questa stagione ha superato quota 5.70 a Castelporziano, arrivando a due centimetri dal record personale, con conseguente iniezione di fiducia in vista della prova iridata. Aidi Londra del 2017 per ottenere l’accesso inera necessario superare quota 5.60 al primo tentativo. Un obiettivo alla portata di. Per avvicinare le medaglie è necessario superare i 5.90, misura che attualmente non sembra raggiungibile dal portacolori delle Fiamme Gialle.nella sua carriera ha conquistato due medaglie internazionali. Un bronzo alle universiadi 2017 e un argento aijuniores nel 2011 manca ...

