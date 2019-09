Nintendo compie oggi 130 anni

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019)è stata fondata il 23 settembre 1889 e130.L'azienda, nata come una compagnia di carte da gioco hanafuda chiamataKoppai, è stata fondata130fa da Fusajiro Yamauchi. Per i primi quarantadella sua esistenza, la società si concentrò sulle carte. Come segnala Business Insider,era in circolazione da molto tempo prima di entrare nello sviluppo e nella produzione di giochi, e ha gestito taxi, riso istantaneo e infine giocattoli.Leggi altro...

