Manuel Bortuzzo | chiesti vent’anni per Marinelli e Bazzano chi gli spararono

(Di lunedì 23 settembre 2019)di carcere. Tanto ha chiesto la pm Elena Neri per Lorenzoe Daniel, i due uomini di Acilia che ferironocon un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 in piazza Eschilo all’Axa di Roma. Da allora non può muovere le gambe. Il giovane nuotatore è stato colpito per errore. Era con la fidanzata Martina che è rimasta illesa. I due sono stati scambiati per altre persone dache volevano vendicarsi dopo una rissa in un pub. I due, 24 e 25 anni, sono accusati di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e futili e abietti motivi, rissa e detenzione abusiva di arma. Entrambi hanno chiesto il rito abbreviato che in caso di condanna prevede uno sconto di un terzo della pena. La sentenza è prevista il 30 settembre. L’avvocato della famiglia, Massimo Ciardullo, ha chiesto un risarcimento di 10 ...

