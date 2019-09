L' attesa decisione della Corte Costituzionale sull' aiuto al suicidio

Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019) Lasi accinge a deciderea punibilità dell'al: martedì 24 settembre, in udienza pubblica, i 'giudici delle leggi' torneranno ad esaminare gli atti trasmessi dallad'assise di Milano, nell'ambito del processo sulassistito di Dj Fabo, che vede imputato l'esponente radicale Marco Cappato. È la seconda udienza che si svolge a PalazzoConsulta su questo stesso caso: nell'ottobre 2018, larinviò il suo verdetto al 24 settembre 2019, per consentire un eventuale intervento da parte del Parlamento, che, a oggi, non c'è stato. Sotto la lente dei giudici costituzionali, i dubbi di legittimità sollevati'articolo 580 del codice penale, che punisce "l'istigazione oal". Lo scorso anno, PalazzoConsulta scelse di non limitarsi a fare un monito al legislatore sul tanto dibattuto ...

