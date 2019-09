Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Aveva partecipato a una gara domenica 22 settembre e lunedì 23 è stato risenza vitasuad’albergo., 23 anni, era molto conosciuto nel mondo delbuilding e proprio in Fiera a Padova, dove si è svolta la sua ultima competizione, aveva conquistato cinque medaglie. L’uomo alloggiava in un albergo della città veneta. A scoprire il suo corpo senza vita è stata la fidanzata. Nessun segno di violenza e nessuna droga ritrovatadel 23enne: occorrerà aspettare l’autopsia per saperne di più sulle cause della morte. Sul suo profilo Facebook molti i messaggi di cordoglio e le parole di affetto. L'articolosuad’albergo ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Daniele Pozzi, trovato morto nella sua camera d’albergo il famoso body builder - FQMagazineit : Daniele Pozzi, trovato morto nella sua camera d’albergo il famoso body builder - TutteLeNotizie : Daniele Pozzi, trovato morto nella sua camera d’albergo il famoso body builder -