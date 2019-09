Serie A | Atalanta-Fiorentina 2-2 | rimonta nerazzurra con Castagne al ' 95

Serie A - grandi emozioni in Atalanta – Fiorentina - il risultato finale : Grande partita tra Atalanta e Fiorentina disputata al Tardini di Parma. Sembrava vicina alla prima vittoria la Fiorentina grazie alle reti di Chiesa e Ribery, ma il cuore nerazzurro non molla, all’84’ Ilicic riapee il match. In pieno recupero con un tiro da fuori di Castagne l’Atalanta agguanta il 2-2 finale. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per Lozano, ...

Serie A - cori razzisti contro Dalbert : Atalanta-Fiorentina interrotta per tre minuti. Infantino : “In Italia la situazione non è migliorata” : Ter minuti di stop perché dagli spalti arrivavano cori razzisti. È stata interrotta per la sfida tra Atalanta e Fiorentina, valida per il quarto turno di Serie A, che si è disputata allo stadio Tardini di Parma. Lo stop è stato deciso dall’arbitro Daniele Orsato alla mezz’ora del primo tempo, dopo che il giocatore dei viola Dalbert ha riferito di aver udito dei cori razzisti dai tifosi dell’Atalanta. Dopo l’annuncio di rito dello speaker ...

Serie A - Atalanta-Fiorentina 2-2 : 20.01 Pari in rimonta dell'Atalanta con la Fiorentina. Al 'Tardini' di Parma è 2-2 Viola avanti di due gol e acciuffati nel finale: sfuma la prima vittoria. Gasperini soffre il turnover per la Champions e si salva in extremis. La Fiorentina passa la 24' con un tiro di Chiesa, deviato da Palomino.Reazione orobica con Zapata e Muriel,mira da rivedere. Nella ripresa Gasperini inserisce Gomez e Ilicic (57'), ma è la Viola a raddoppiare con un ...

Risultati Serie A live - 4^ giornata : si gioca Atalanta-Fiorentina - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nella giornata di sabato. Il Brescia supera l’Udinese alle 15 mentre la Juve batte il Verona in casa non senza fatica. Il derby è dell’Inter, i nerazzurri battono il Milan per 2-0. Nel lunch match il Sassuolo travolge ...

Atalanta-Fiorentina arriva subito, alla quarta giornata di campionato, di domenica pomeriggio 22 settembre alle 18.00

Calciomercato - le ultime : Eder torna in Serie A - cessione del Torino e retroscena in casa Atalanta : Il Calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle ultime ore alcune importanti novità. Torino – Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata in una ...

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Serie A - terzo turno : GenoaAtalanta 12 : 14.31 Colpo Atalanta a Marassi a 72 ore dallo storico debutto Champions:Genoa ko 1-2. 1° tempo molto equilibrato: Pasalic arriva tardi sull'assist di Ilicic,appena largo il rasoterra di Radovanovic,Toloi sfiora l'autogol sul tiro di Lerager. Al 36' Cristian Zapata mette una pezza sul cugino Duvan Zapata, poi ci prova Pasalic ma Radu c'è.Ripresa.Gollini vola su Kouame,risponde Gosens col mancino.Al 64'rigore Atalanta (Fabbri al Var per ...

Risultati Serie A live - 3^ giornata : si gioca Genoa-Atalanta : Risultati Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, solo un pareggio per i bianconeri che non sono andati oltre lo 0-0, alle 18 il Napoli supera la Sampdoria, in serata l’Inter batte di misura l’Udinese. Nel lunch match della domenica sfida interessante tra ...

Genoa-Atalanta streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Genoa-Atalanta streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Genoa-Atalanta, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Genoa-Atalanta ‘piatto’ forte - e non a caso giocano a pranzo… : Pronostici Serie A – Al via in questo weekend la terza giornata del massimo campionato italiano, le 20 squadre del nostro torneo tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Si comincia domani alle 15 con Fiorentina-Juventus, poi il Napoli e l’Inter che ospitano rispettivamente la Sampdoria nel pomeriggio e l’Udinese in serata. Interessante ‘antipasto’ della domenica tra Genoa e Atalanta, tre sfide alle 15 ...

Biglietti Atalanta-Fiorentina - come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A : Domenica 22 settembre alle ore 18.00 presso lo stadio Tardini di Parma andrà in scena una sfida assolutamente da non perdere per la quarta giornata della Serie A 2019/2020. Atalanta-Fiorentina (si giocherà in campo neutro vista l’indisponibilità dello stadio di Bergamo) è pronta a regalare grande spettacolo tra due squadre che sanno regalare spettacolo e gol. Gli orobici, reduci dall’esordio in Champions League contro la Dinamo ...

Serie A - il Brescia la squadra più italiana. L'Atalanta ha solo 4 connazionali : In Serie A, più della metà dei giocatori sono stranieri. Per la precisione, sono il 57,9% del totale. In numeri, 320 calciatori: in media sedici per ogni squadra. Ne sono arrivati meno del solito (65 nella sessione estiva, 6 meno dell' anno scorso e 10 meno di due anni fa), eppure sono di più: ai na

Serie A - gli stipendi al lordo dei calciatori : dominio Juventus - sorpresa Torino e Atalanta [FOTO] : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, le prime due giornate del massimo torneo italiano hanno regalato importanti indicazioni, sono tre le squadre a punteggio pieno, stiamo parlando di Juventus, Inter e Torino. Si avvicina la terza giornata e cresce sempre di più l’attesa, in particolar modo la Juventus impegnata sul campo della Fiorentina. Nella giornata di oggi approfondimento de ‘La Gazzetta ...