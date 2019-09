Curare il mal di stomaco | i rimedi della nonna funzionano?

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Un’alimentazione corretta, associata ad alcuni prodotti naturali come tisane a base di erbe, è un ottimoo per alleviare il mal di. Insieme alla dott.ssa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas, scopriamo come, senza ricorrere ai farmaci, alcuni disturbi quali la gastrite e il reflusso gastroesofageo. A chi non è capitato di avvertire forti crampi allo, bruciori, o una sensazione di pesantezza e gonfiore, o ancora cattiva digestione? Si tratta di disturbi molto comuni, che si presentano in forma più o meno lieve e con frequenza variabile. Le cause possono essere molteplici e avere origine dalloo dall’intestino. Chi soffre di questi disturbi, infatti, spesso non è in grado di capire da quale dei due organi abbia origine il problema, per questo motivo è bene quindi rivolgersi sempre a uno specialista che possa aiutarci a individuare la fonte ...

