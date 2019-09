Arabia Saudita e Iran | nuove tensioni in Medio Oriente | si teme una guerra

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Mark Esper, ministro della difesa degli Stati Uniti ha confermato che l'attacco alle raffinerie saudite dello scorso 14 settembre è stato sferrato da droniiani. I danni subiti hanno avuto come conseguenza l'improvvisa riduzione delle esportazioni giornaliere di petroliocon un rialzo drastico del prezzo al barile. Secondo Esper, i droni sarebbero stati lanciati direttamente dall'e non dal suo alleato Yemen. A futura difesa dei pozzi, il capo del Pentagono ha poi annunciato l'invio diforze militari Usa ine negli Emirati Arabi, per una missione aerea e missilistica approvata dal presidente Donald Trump. Tale contingente militare, tuttora non specificamente individuato, non raggiungerà il migliaio di unità, secondo il capo di Stato maggiore della difesa Usa Joseph Dunford....

