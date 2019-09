Sarri | ' Qui abbiamo la fissa del turnover | in Inghilterra giocano con 14 calciatori'

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Bis d’oro di Dina Averina. Quinta Agiurgiuculese alle clavette - delude BaldasSarri al nastro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52: Si chiude con un po’ di rammarico per il clan azzurro che sperava di poter festeggiare la prima medaglia di Baku con Milena Baldassarri che invece scende dal podio mondiale al nastro con un paio di gravi errori. E’ stata la serata di Dina Averina: due ori per la russa, due argenti per l’israeliana Ashram, bronzi per Nikolchenko (Ucraina) e Selezneva (Russia) 18.50: ...

Inter - Antonio conte a gamba tesa su Sarri : “le sue lamentele? Stia tranquillo - adesso è dalla parte forte” : Interrogato sulle lamentele di Sarri sull’orario del match di Fiorentina-Juventus, l’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista Prime scintille sull’asse Inter-Juventus, a scatenarle è Antonio conte che, al termine del match con l’Udinese, entra a gamba tesa su Maurizio Sarri. Alfredo Falcone/LaPresse L’allenatore della Juventus si è lamentato per l’orario della sfida con la ...

A cinque giorni dalla chiusura del calciomercato, i bilancio per le squadre di Serie A è sicuramente soddisfacente, in particolar modo per quelle di vertice: Juventus, Napoli ed Inter hanno portato in Italia giocatori importanti, rispettivamente De Ligt, Lozano e Lukaku, arricchendo quindi il livello qualitativo del nostro campionato. Se però dal punto di vista degli acquisti i bianconeri sono stati esemplari, non si può dire altrettanto per le

Formazione Juventus: Luca Pellegrini è in procinto di passare in prestito al Cagliari, notizia nell'aria da diverse settimane e che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Per sostituire il giocatore, ex Roma, arrivato nell'affare che ha portato Spinazzola nella Capitale, si prospetta una soluzione interna.

Elkann : “Sarri si sente a casa. E’ contento dell’ambiente - del mercato e degli acquisti” : La partitella di Villar Perosa tra la Juve A e la Juve B si è conclusa con la vittoria della prima squadra per 3-1. Doppietta di Dybala (il primo gol su rigore), Cuadrado e autorete di Demiral. L’amichevole si è conclusa dopo 50′ per una festosa invasione di campo dei tifosi. Al termine, John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non c’è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. ...

Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri "Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo", sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il

Diverso da Higuain "La svolta Lukaku per aiutare Ronaldo" titola Repubblica: "In uno spogliatoio che ha un esubero di attaccanti arriva la meno Sarrista delle punte. Con il sacrificio di Dybala che sperava in un rilancio con la filosofia del nuovo tecnico". Diverso da Higuain Scrive Emanuele Gamba: "Lukaku è un acquisto più per Ronaldo che per Sarri, che ha sempre puntato su attaccanti diversi, con la virtù nei piedi e in testa l'idea di un

La dirigenza della Juventus pRosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali per il tecnico Maurizio Sarri. In questa fase, però, l'esigenza principale restano le cessioni, per sistemare il bilancio ma anche per alleggerire una rosa che conta 27 elementi. Sono tanti gli indiziati a lasciare Torino: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi. Anche nel settore avanzato potrebbe esserci