Autonomia | lunedì incontro a Venezia Zaia – Boccia

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019), 20 set. (AdnKronos) – Si terràprossimo, 23 settembre, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a, l’sul tema dell’differenziata tra il Presidente della Regione del Veneto, Luca, e il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco. L’appuntamento inizierà con unbilaterale tra. A seguire, il Ministro incontrerà la Delegazione Trattante del Veneto. Entrambi i momenti si svolgeranno a porte chiuse.L'articoloCalcioWeb.

zaiapresidente : ?? Lunedì il ministro Boccia verrà a Venezia, dove lo incontreremo assieme alla nostra delegazione trattante per l'… - zazoomblog : Autonomia: gruppo Zaia Boccia la smetta di far rimbalzare la palla lunedì si può chiudere - #Autonomia: #gruppo… - laleggepertutti : Autonomia: gruppo Zaia, 'Boccia la smetta di far rimbalzare la palla, lunedì si può chiudere' - -